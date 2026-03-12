‘अल्लाह ने मुझे बचा लिया’, गोलीबारी में बचने के बाद पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला की पहली प्रतिक्रिया

Former CM Farooq Abdullah: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को जान से मारने की कोशिश की गई। बुधवार रात जब वह एक शादी समारोह में थे, उसी दौरान एक बुजुर्ग शख्स ने उन पर पीछे से गोली चलाई, लेकिन समय रहते पूर्व सीएम के सुरक्षा दस्ते में तैनात कमांडों ने आरोपी को धर दबोचा और नीचे गिरा दिया। आरोपी की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई। हमलावर कमल सिंह जामवाल ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि वह 20 साल से अब्दुल्ला को मारना चाहता था। वहीं, घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।