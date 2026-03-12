12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘अल्लाह ने मुझे बचा लिया’, गोलीबारी में बचने के बाद पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला की पहली प्रतिक्रिया

Former CM Farooq Abdullah: पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला का हमले के बाद पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैं सुरक्षाकर्मियों के हौसले को बयान नहीं कर सकता...

2 min read
Google source verification

श्रीनगर

image

Pushpankar Piyush

Mar 12, 2026

Farooq Abdullah

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (ANI)

Former CM Farooq Abdullah: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को जान से मारने की कोशिश की गई। बुधवार रात जब वह एक शादी समारोह में थे, उसी दौरान एक बुजुर्ग शख्स ने उन पर पीछे से गोली चलाई, लेकिन समय रहते पूर्व सीएम के सुरक्षा दस्ते में तैनात कमांडों ने आरोपी को धर दबोचा और नीचे गिरा दिया। आरोपी की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई। हमलावर कमल सिंह जामवाल ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि वह 20 साल से अब्दुल्ला को मारना चाहता था। वहीं, घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

मुझे पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी

नेशनल कॉफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं शादी समारोह से बाहर निकल रहा था, तभी मुझे पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी। इसके बाद सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और NSG के जवानों ने मुझे फौरन किसी सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावर को धर दबोचा। सुरक्षाकर्मियों ने जो कुछ भी किया, उसे बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो मैं उस आदमी को जानता हूं, और न ही मेरे पास उसके बारे में कोई जानकारी है।

हमलावर का मकसद क्या था, इसकी जानकारी नहीं

अब्दुल्ला ने कहा कि वह हमले के पीछे के मकसद या यह सुरक्षा में चूक थी या नहीं, इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसका इरादा क्या था। यह कहना कि यह सुरक्षा में चूक थी, एक बहुत बड़ी बात होगी। शादी में कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, लेकिन वहां कोई पुलिस मौजूद नहीं थी।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया फोन

उन्होंने यह भी कहा कि घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और मुझे भरोसा दिलाया कि वे इस मामले की जांच करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने कहा कि बढ़ती नफरत ऐसी घटनाओं में योगदान दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब नफरत का माहौल होता है, तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, बल्कि सिर्फ प्यार करना सिखाता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Mar 2026 01:31 pm

Published on:

12 Mar 2026 01:30 pm

Hindi News / National News / ‘अल्लाह ने मुझे बचा लिया’, गोलीबारी में बचने के बाद पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला की पहली प्रतिक्रिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘मैंने हमेशा यह प्रयास किया है …’, अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहली प्रतिक्रिया

Om Birla
राष्ट्रीय

Mamata Banerjee: सदन में चांदी का कड़ा रखने के बाद रात 3 बजे ममता बनर्जी का बजा फोन, राजीव गांधी ने ममता से क्या कहा?

राष्ट्रीय

LPG Cylinder Crisis: ‘सिलेंडर भी गायब, नरेंदर भी गायब…’, संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने लगाए नारे, राहुल बोले- PM मोदी घबराए हुए हैं

Parliament budget session,Parliament LIVE Updates,Parliament Updates,Uproar in Loksabha,no confidence against Birla,
राष्ट्रीय

इच्छामृत्यु मत कहिए, अपने बच्चे को भगवान की गोदी में रख रहे- भावुक हुए हरीश राणा के पिता

Harish Rana case
राष्ट्रीय

Himachal Politics: बीजेपी छोड़ने वाले राम लाल मार्कंडेय ने विधानसभा चुनाव से पहले नया दांव, तीसरा मोर्चा बनाने का किया ऐलान

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.