फारूक अब्दुल्ला पर हमले से मचा हड़कंप! संसद में गरजे नड्डा, कांग्रेस से पूछा बड़ा सवाल

Parliament session: जे.पी. नड्डा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर हुआ हमला बेहद गंभीर मामला है और केंद्र सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है।

Ashib Khan

Mar 12, 2026

संसद में कांग्रेस पर गरजे नड्डा (Photo-IANS)

Parliament uproar over Farooq Abdullah security: जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाया कि जम्मू-कश्मीर में ऐसा माहौल क्यों बन गया है? उन्होंने कहा कि पहले जब राज्य को राज्य का दर्जा मिला हुआ था, तब स्थानीय पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीकों से काम करती थी।

‘सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार उठाएगी कदम’

कांग्रेस सांसद के सवाल पर बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार पूर्व जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी।

वहीं सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को लेकर कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या सरकार फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।

घटना की जांच शुरू – जेपी नड्डा

इस पर जवाब देते हुए जे.पी. नड्डा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर हुआ हमला बेहद गंभीर मामला है और केंद्र सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि इस घटना की पूरी जांच शुरू कर दी गई है और हर पहलू की गहराई से जांच होगी। जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

नड्डा ने कांग्रेस से अपील की कि इस मुद्दे का प्रचार न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि राज्य का दर्जा बहाल न होने की वजह से यह घटना हुई। उन्होंने कांग्रेस पर दबाव बनाते हुए कहा कि पार्टी को पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के मामले में जवाब देना चाहिए।

फारूक अब्दुल्ला पर हुआ हमला

दरअसल, बुधवार शाम को एक निजी कार्यक्रम के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने की कोशिश की गई। उस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे।

पुलिस के अनुसार इनाम की पहचान कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और यह जांच शुरू कर दी है कि इनाम कार्यक्रम स्थल के पास कैसे पहुंचा और उसका मकसद क्या था।

Published on:

Hindi News / National News / फारूक अब्दुल्ला पर हमले से मचा हड़कंप! संसद में गरजे नड्डा, कांग्रेस से पूछा बड़ा सवाल

