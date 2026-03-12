फारूक अब्दुल्ला पर हमले से मचा हड़कंप! संसद में गरजे नड्डा, कांग्रेस से पूछा बड़ा सवाल

Parliament uproar over Farooq Abdullah security: जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाया कि जम्मू-कश्मीर में ऐसा माहौल क्यों बन गया है? उन्होंने कहा कि पहले जब राज्य को राज्य का दर्जा मिला हुआ था, तब स्थानीय पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीकों से काम करती थी।