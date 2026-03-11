पिता थे बीजेपी सांसद, बेटा बना विपक्ष की ढाल; जानें कांग्रेस से राज्य सभा पहुंचे अभिषेक मनु सिंघवी की कहानी

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी विपक्षी नेताओं के संकटमोचक हैं। ऐसा उन्होंने कई बार साबित किया है। जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी और सरकारी बंगला भी छिन चुका था, इसके अलावा चुनाव लड़ने पर भी तलवार लटकी हुई थी, तब अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलीलें दीं कि सजा पर रोक लग गई और राहुल गांधी की सांसदी बहाल की गई। विपक्ष के लिए सिंघवी का यह सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक था।