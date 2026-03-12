Iran Crisis: अमित शाह की अध्यक्षता में भारत ने बनाई 3 मंत्रियों की हाई-लेवल कमेटी

High-level Committee: ईरान और मध्य पूर्व में गहराते तनाव (Middle East Tension) को देखते हुए भारत सरकार ने कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाया है। ताज़ा हालातों पर पैनी नज़र रखने और भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार (Iran Crisis India) ने तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय विशेष समिति (कमेटी) का गठन किया है। इस अहम कमेटी की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के साथ समन्वय कर हालात की निगरानी (Geopolitical Strategy) करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा इस कमेटी में विदेश मंत्रालय और रक्षा/वित्त मंत्रालय के शीर्ष मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं।