जब संसद में आगबबूला हो गई थी ममता बनर्जी, रामविलास पासवान की ओर शॉल फेंक इस्तीफा देने की कही थी बात

Mamata Banerjee controversy shawl incident: पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। ममता बनर्जी का संसद का एक हिस्सा बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा, जब उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान की ओर शॉल फेंक दी थी।