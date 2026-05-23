‘सरकार जनता को स्लो पॉइजन दे रही है’, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

सोशल मीडिया ‘X’ पर शेयर किए गए एक वीडियो में केजरीवाल ने कहा कि सरकार जनता को ‘स्लो पॉइजन’ दे रही है। पेट्रोल-डीजल के दाम 4 से 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं और गैस सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। महंगाई की वजह से लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है।