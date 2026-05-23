Petrol-Diesel Price in Rajasthan : सुबह-सुबह झटकेदार खबर, फिर बढ़े पेट्रोल-डीज़ल के दाम, जानें क्या हैं नई कीमतें?

राजस्थान के आम नागरिकों के लिए शनिवार 23 मई की सुबह किसी बड़े झटके से कम नहीं रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में मचे हाहाकार के बीच तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार इस ताज़ा मूल्य वृद्धि के बाद अकेले राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दाम बढ़कर ₹109.87 प्रति लीटर और डीजल के दाम बढ़कर ₹95.09 प्रति लीटर के स्तर पर जा पहुंचे हैं। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी ने पिछले 9 दिनों के भीतर आम उपभोक्ता की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है, क्योंकि इन 9 दिनों में पेट्रोल ₹5.12 और डीजल ₹4.84 प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। इसलिए यदि आप सुबह-सुबह अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाने या बाजार में घर का राशन खरीदने निकलने वाले हैं, तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए।