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Rajasthan Police: हैकिंग से बचना है तो व्हाट्सएप पर अपडेट कर लें ये 6 सेटिंग्स, साइबर शाखा की नई एडवाइजरी जारी

Cyber Security Update: राजस्थान पुलिस की साइबर शाखा ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इसमें अकाउंट को हैकिंग और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए 6 जरूरी सेटिंग्स तुरंत बदलने की सलाह दी है।

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जयपुर

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Akshita Deora

May 23, 2026

WhatsApp Security Advisory

फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Police WhatsApp Advisory: यदि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी निजी चैट, फोटो, वीडियो और बैंक खातों में जमा रकम पर भारी पड़ सकती है। राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी कर तुरंत 6 जरूरी सुरक्षा सेटिंग्स बदलने की सलाह दी है। यह कदम बढ़ते साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए बेहद जरूरी बताया गया है, जिससे यूजर्स अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत कर सकें और किसी भी तरह की हैकिंग या डेटा चोरी से बचाव कर सकें।

एडीजी (साइबर अपराध) वी.के. सिंह ने बताया कि साइबर ठगों से सुरक्षित रहने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने व्हाट्सएप अकाउंट में ये बदलाव तुरंत कर लेने चाहिए। आज के समय में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी हो गया है ताकि किसी भी तरह की हैकिंग या डेटा चोरी से बचा जा सके।

व्हाट्सएप पर अपडेट कर लें ये 6 सेटिंग्स

  • टू-स्टेप वेरिफिकेशन रखें ऑन: व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर ‘द्विस्तरीय सत्यापन’ चालू करें और एक मजबूत पिन सेट करें। इससे आपका अकाउंट अतिरिक्त सुरक्षा परत के साथ सुरक्षित रहेगा और कोई भी अनजान व्यक्ति बिना पिन के आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यह फीचर हैकिंग और सिम-स्वैपिंग जैसे साइबर खतरों से बचाव में बेहद मददगार साबित होता है।
  • कॉन्टैक्ट्स तक सीमित रखें प्राइवेसी: प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन, स्टेटस और ग्रुप ऐड को ‘माई कॉन्टैक्ट्स’ तक सीमित रखें ताकि अजनबी आपकी जानकारी न देख सकें। इससे आपकी निजी गतिविधियाँ और डाटा केवल भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रहते हैं और अनजान लोग आपकी प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाते। यह सेटिंग ऑनलाइन स्टॉकिंग और फ्रॉड के जोखिम को भी काफी हद तक कम करती है।
  • मीडिया ऑटो-डाउनलोड करें बंद: वायरस और फर्जी फाइलों से बचने के लिए ऑटो-डाउनलोड बंद करें। इससे अनचाही फाइलें अपने आप फोन में सेव नहीं होंगी और डेटा भी सुरक्षित रहेगा।
  • अनजान कॉल्स को करें साइलेंस: अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल्स को ब्लॉक या साइलेंस करें ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से संपर्क न हो सके।
  • इंटरनेट लोकेशन छिपाएं: प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर आईपी एड्रेस हाइड करने का विकल्प ऑन करें, जिससे आपकी लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा।

इन सभी सेटिंग्स को अपनाकर यूजर्स अपने व्हाट्सएप अकाउंट को काफी हद तक सुरक्षित बना सकते हैं और साइबर अपराधियों से बचाव कर सकते हैं।

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Published on:

23 May 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Police: हैकिंग से बचना है तो व्हाट्सएप पर अपडेट कर लें ये 6 सेटिंग्स, साइबर शाखा की नई एडवाइजरी जारी

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