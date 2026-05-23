जयपुर में 24 घंटे में दूसरा दर्दनाक हादसा: अब पिकअप ने 18 माह की मासूम को कुचला

बच्ची के पिता आलम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान में गलता गेट क्षेत्र में लाल मस्जिद के पीछे परिवार सहित रहते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके के लोगों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों ने चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही रिहायशी इलाके में संचालित गोदाम को हटाने की मांग उठाई।

सूचना पर गलता गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि हादसे की जांच कर रही है। पिकअप चालक से पूछताछ की जा रही है।