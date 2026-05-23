जयपुर वाले सावधान! JLN मार्ग स्थित सरल पार्लर में परिवार के साथ आइसक्रीम खाने गए शख्स का कीमती मोबाइल चोरी

काफी तलाश करने के बाद भी जब फोन नहीं मिला, तो पीड़ित ने पार्लर प्रशासन के सहयोग से वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज में एक संदिग्ध युवक विकास सोगानी के ठीक पीछे खड़ा नजर आया है, जो मौका पाकर वारदात को अंजाम देता दिख रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर संदिग्ध की पहचान और मोबाइल बरामदगी के प्रयास तेज कर दिए हैं।