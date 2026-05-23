Crisis: जयपुर में 23 पंप सूखे, सिर्फ 5 पर मिल रही गैस, LPG और पेट्रोल-डीजल के बाद अब CNG संकट

सप्लाई ठप होने से पंप पर तैनात कर्मचारी भी लाचार नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आपूर्ति पूरी तरह गड़बड़ाई हुई है और कई पंपों तक समय पर गैस पहुंच ही नहीं पा रही। दूसरी ओर शहर में सीएनजी सप्लाई करने वाली टोरेंट कंपनी का दावा है कि अतिरिक्त दबाव के कारण केवल एक-दो पंपों पर ही अस्थायी किल्लत हुई है। हालांकि पड़ताल में वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट नजर आई। शहर के ज्यादातर पंप सूखे पड़े मिले, जबकि चालू पंपों पर सुबह से देर रात तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। परेशान वाहन चालकों और यात्रियों में कंपनी के दावों को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली।