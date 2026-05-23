शरीर ही ब्रह्माण्ड: नाम ब्रह्म का-प्रपंच माया के



इसी प्रकार प्रत्येक होल किसी सम्बन्ध का सूचक भी हो सकता है। इनके साथ बंधना भी प्रसन्नता का कारक बनता है। जबकि जीव के लिए ये ही भविष्य के ऋणानुबन्ध पैदा करते हैं। माया को इन होल का प्रतिनिधि तत्व मानकर जीवन की गति और प्रकृति का खेल समझा जा सकता है। इन सभी 'होल्स’ पर विजय पाना ही खिलाड़ी की जीत मानी जाती है। खेल का मैदान ही विश्व का रूप है। कोई होल किसी एक देश में स्थित है तो कोई किसी दूसरे देश में। माया, व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) को वहां लाकर बांधने का प्रयास करती है। व्यक्ति बार-बार वहां जाते हैं। स्वयं को विजयी मानकर लौटते हैं। यही माया की परोक्ष भाषा है, जो ब्रह्म को नहीं आती। ब्रह्म पूरी उम्र भ्रमित रहता है - माया के आवरण में-

ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।। (गीता 18/61)

जब स्वयं ब्रह्म उसका पार नहीं पा सकते, उसके बन्धन से उसकी मर्जी के बिना नहीं छूट सकते, तब साधारण जीव की क्या ताकत है। कृष्ण स्वयं कह रहे है—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।। (गीता 7/14)

यह मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। जो मुझको ही भजते हैं वे इसको पार कर जाते हैं।

माया अज्ञान है, भटकाव है, मिथ्या दृष्टि है। वेदान्त में भगवान की बाह्य शक्ति है जो निर्गुण ब्रह्म को सगुण जगत का रूप देती है। इसका मुख्य कार्य जीव को भगवान से विमुख करके संसार में बांधना है।