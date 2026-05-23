Jaipur: जयपुर में गरजी JCB, 120 से अधिक निर्माण तोड़े, दो सड़कों को 80 फीट किया चौड़ा, 10 घंटे चली कार्रवाई

सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाता जेडीए का दस्ता। फोटो- पत्रिका
जयपुर। नंदपुरी-गैटोर रोड और विवेक विहार रोड पर शुक्रवार को जेडीए का पीला पंजा चला। कार्रवाई के दौरान 120 से अधिक अतिक्रमण और निर्माण ध्वस्त किए गए। हालांकि छह धार्मिक स्थलों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की गई है। जेडीए अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पक्षों से समझाइश की जा रही है और धार्मिक स्थल अपने स्तर पर हटाए जाएंगे। एक टीम ने नंदपुरी-गैटोर रोड पर और दूसरी टीम ने विवेक विहार रोड पर कार्रवाई की। सड़क सीमा में बने अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन भारी पुलिस जाप्ता तैनात होने के कारण कार्रवाई प्रभावित नहीं हुई।
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जेडीए रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित सड़क मास्टर प्लान में 80 फीट चौड़ी निर्धारित है। करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में लोगों ने बाउंड्रीवाल, लॉन, कमरे और शौचालय तक बना रखे थे। कार्रवाई के दौरान इन सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया।
ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में यह मुद्दा उठा था। हरे कृष्णा मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने के लिए इस सड़क को मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। सभी अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों से भी समझाइश की गई है।
एक ओर जेडीए यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है, वहीं गोविंद मार्ग पर नगर निगम अब तक प्रभावी कदम नहीं उठा पाया है। मास्टर प्लान में 100 फीट चौड़ी सड़क होने के बावजूद कई स्थानों पर अतिक्रमण बने हुए हैं। इससे पीक आवर्स में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठकों में यह मुद्दा उठ चुका है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। नगर निगम के आदर्श नगर और मालवीय नगर जोन ने नोटिस जारी किए हैं, लेकिन मौके पर कार्रवाई नहीं हो सकी है।
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