Jaipur: जयपुर में गरजी JCB, 120 से अधिक निर्माण तोड़े, दो सड़कों को 80 फीट किया चौड़ा, 10 घंटे चली कार्रवाई

जयपुर। नंदपुरी-गैटोर रोड और विवेक विहार रोड पर शुक्रवार को जेडीए का पीला पंजा चला। कार्रवाई के दौरान 120 से अधिक अतिक्रमण और निर्माण ध्वस्त किए गए। हालांकि छह धार्मिक स्थलों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की गई है। जेडीए अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पक्षों से समझाइश की जा रही है और धार्मिक स्थल अपने स्तर पर हटाए जाएंगे। एक टीम ने नंदपुरी-गैटोर रोड पर और दूसरी टीम ने विवेक विहार रोड पर कार्रवाई की। सड़क सीमा में बने अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन भारी पुलिस जाप्ता तैनात होने के कारण कार्रवाई प्रभावित नहीं हुई।