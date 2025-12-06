CM भजनलाल शर्मा अचानक पहुंचे जवाहर सर्किल, आम लोगों संग की मॉर्निंग वॉक और दिया ‘फिट राजस्थान’ का संदेश

सीएम भजनलाल शर्मा समेत अन्य लोग (फोटो- पत्रिका)
CM Bhajanlal Sharma Morning Walk: जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार तड़के बिना किसी औपचारिकता के अचानक जवाहर सर्किल पहुंचे और आम लोगों की तरह पार्क में घूमते नजर आए। सामान्य दिनों में जहां मुख्यमंत्री का नियमित प्रोटोकॉल और रूट तय रहता है। वहीं, इस बार वे बेहद सीमित सुरक्षा के साथ सीधे पार्क में पहुंचे।
बता दें कि उनके इस कदम ने लोगों को भी चौंका दिया। क्योंकि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने से पहले वे इसी पार्क में नियमित सैर किया करते थे और अब भी अपनी पुरानी दिनचर्या को जारी रखे हुए हैं।
मुख्यमंत्री प्रतिदिन निवास पर योग और वॉक करते हैं। लेकिन समय मिलता है तो शहर के अलग-अलग पार्कों में पहुंचकर लोगों के बीच समय बिताते हैं। शनिवार की वॉक के पीछे उनका उद्देश्य भी स्पष्ट था। राजस्थान में फिटनेस को लेकर ‘फिट राजस्थान’ का संदेश देना और बिना किसी औपचारिकता के आमजन से संवाद स्थापित करना।
सैर के दौरान कई पुराने परिचित, स्थानीय निवासी और नियमित सुबह टहलने वाले लोग उनसे मिलने पहुंचे। लोग उन्हें अचानक अपने बीच पाकर उत्साहित दिखे और कई लोग उनके साथ वॉक में शामिल हो गए। बातचीत के दौरान लोगों ने रोजमर्रा की समस्याएं भी उनसे साझा कीं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने ध्यान से सुना।
मुख्यमंत्री ने जवाहर सर्किल स्थित मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम शर्मा ने आमजन के साथ जूस पीते हुए चर्चा भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया।
भजनलाल शर्मा के इस सहज और अनौपचारिक व्यवहार ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे पहले की तरह ही जनता के बीच रहना पसंद करते हैं और पद की मर्यादा को लेकर दूरी नहीं बनाना चाहते। उनका यह अंदाज लोगों के बीच सकारात्मक चर्चा का कारण बना हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग