सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें RPSC Assistant Professor Admit Card, कल से शुरू हो रही परीक्षा

RPSC Assistant Professor Admit Card OUT(Image-Freepik)
RPSC Assistant Professor Admit Card: राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। RPSC ने उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल या recruitment.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगा दी थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने इस आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद आयोग ने साफ किया कि परीक्षा तय समय के अनुसार ही आयोजित होगी। पहले एडमिट कार्ड 4 दिसंबर को जारी होने थे, लेकिन कानूनी रोक के कारण अपलोड नहीं हो पाए थे। अब परीक्षा 7 दिसंबर से आयोजित की जाएगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले SSO पोर्टल या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए Admit Card सेक्शन पर क्लिक करें।
लिस्ट में Assistant Professor (College Education)-2025 (RPSC) के सामने दिख रहे Get Admit Card लिंक को चुनें।
अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरें।
सब्मिट पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 574 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। RPSC ने सितंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। याचिकाकर्ता की आपत्ति यह थी कि नोटिफिकेशन के समय डिटेल सिलेबस उपलब्ध नहीं था। आयोग का कहना है कि अपडेटेड सिलेबस 8 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था, हालांकि उस पर 26 मार्च 2025 की तारीख प्रिंट थी। आरपीएससी ने यह भी बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में परीक्षा टालने से समय के साथ-साथ सरकारी संसाधनों की भी बड़ी हानि होती, इसलिए परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही कराई जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग