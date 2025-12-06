सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें RPSC Assistant Professor Admit Card, कल से शुरू हो रही परीक्षा

RPSC Assistant Professor Admit Card: राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। RPSC ने उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल या recruitment.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगा दी थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने इस आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद आयोग ने साफ किया कि परीक्षा तय समय के अनुसार ही आयोजित होगी। पहले एडमिट कार्ड 4 दिसंबर को जारी होने थे, लेकिन कानूनी रोक के कारण अपलोड नहीं हो पाए थे। अब परीक्षा 7 दिसंबर से आयोजित की जाएगी।