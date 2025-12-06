6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें RPSC Assistant Professor Admit Card, कल से शुरू हो रही परीक्षा

RPSC: इस भर्ती के माध्यम से कुल 574 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। RPSC ने सितंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। याचिकाकर्ता की आपत्ति यह थी कि नोटिफिकेशन के समय डिटेल सिलेबस उपलब्ध नहीं था।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Dec 06, 2025

RPSC Assistant Professor Admit Card

RPSC Assistant Professor Admit Card OUT(Image-Freepik)

RPSC Assistant Professor Admit Card: राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। RPSC ने उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल या recruitment.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगा दी थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने इस आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद आयोग ने साफ किया कि परीक्षा तय समय के अनुसार ही आयोजित होगी। पहले एडमिट कार्ड 4 दिसंबर को जारी होने थे, लेकिन कानूनी रोक के कारण अपलोड नहीं हो पाए थे। अब परीक्षा 7 दिसंबर से आयोजित की जाएगी।

RPSC Assistant Professor Admit Card: ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले SSO पोर्टल या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए Admit Card सेक्शन पर क्लिक करें।
लिस्ट में Assistant Professor (College Education)-2025 (RPSC) के सामने दिख रहे Get Admit Card लिंक को चुनें।
अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरें।
सब्मिट पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

RPSC Assistant Professor Admit Card

RPSC: 574 पदों पर भर्ती, 30 विषय शामिल


इस भर्ती के माध्यम से कुल 574 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। RPSC ने सितंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। याचिकाकर्ता की आपत्ति यह थी कि नोटिफिकेशन के समय डिटेल सिलेबस उपलब्ध नहीं था। आयोग का कहना है कि अपडेटेड सिलेबस 8 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था, हालांकि उस पर 26 मार्च 2025 की तारीख प्रिंट थी। आरपीएससी ने यह भी बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में परीक्षा टालने से समय के साथ-साथ सरकारी संसाधनों की भी बड़ी हानि होती, इसलिए परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें

ग्रेजुएशन के लिए लेना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला, NTA ने आधार कार्ड को लेकर जारी किया जरुरी निर्देश, चेक कर लें अपडेट
शिक्षा
National Testing Agency Notice Regarding CUET 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Dec 2025 12:38 pm

Published on:

06 Dec 2025 12:36 pm

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें RPSC Assistant Professor Admit Card, कल से शुरू हो रही परीक्षा

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

MBBS सीटें बढ़ीं, पर कट-ऑफ कितना रहेगा? NEET 2026 की तैयारी से पहले जान लें CBT मोड और NMC के नियम

NEET 2026
शिक्षा

कितने पढ़े-लिखे थे मेजर मोहित शर्मा, Dhurandhar फिल्म से क्यों आ गए चर्चा में?

Ranveer Singh In Dhurandhar Movie And Major Mohit Sharma
शिक्षा

UPSSC PET Result 2025 जारी होने के बाद क्या है आगे का प्रोसेस, इतने पदों पर होनी है भर्ती

UPSSC PET
शिक्षा

Today School Assembly Headlines: रूसियों के लिए 30 दिन का ई-टूरिस्ट वीजा होगा जारी, रूस-भारत में हुए कई बड़े समझौते, जानें देश-दुनिया की 5 बड़ी खबरें

Today School Assembly Headlines
शिक्षा

प्री-प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगा मध्यान्ह भोजन

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.