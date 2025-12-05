5 दिसंबर 2025,

शिक्षा

ग्रेजुएशन के लिए लेना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला, NTA ने आधार कार्ड को लेकर जारी किया जरुरी निर्देश, चेक कर लें अपडेट

NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए लेटेस्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को इस नोटिस को जरूर पढ़ लेना चाहिए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 05, 2025

National Testing Agency Notice Regarding CUET 2026

National Testing Agency Notice Regarding CUET 2026(Image-Freepik)

CUET UG: 2026 में देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जरुरी अपडेट सामने आया है। National Testing Agency (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए लेटेस्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने बताया है कि CUET UG 2026 परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आगामी महीनों में cuet.nta.nic.in पर शुरू होगी। NTA ने छात्रों को समय रहते अपने जरूरी डाक्यूमेंट्स अपडेट करने की सलाह दी है ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की तकनीकी समस्या, त्रुटि या आवेदन रिजेक्शन का सामना न करना पड़े।

NTA ने इन दस्तावेजों को पहले ही अपडेट करने को कहा

आधार कार्ड
आधार में नाम, जन्मतिथि (कक्षा 10 के प्रमाणपत्र के अनुरूप), लेटेस्ट फोटो, पता और पिता का नाम सही व अपडेटेड होना चाहिए।

UDID कार्ड/विकलांगता प्रमाणपत्र
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए UDID Card वैध और अपडेटेड होना जरूरी है। साथ ही जहां जरुरी हो, कार्ड का समय पर रिन्यू भी कराना चाहिए।

कैटेगरी सर्टिफिकेट
ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए केटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड और हाल में अपडेट किया हुआ होना अनिवार्य है।

CUET UG 2026: 350 से अधिक विश्वविद्यालयों में मिलेगा दाखिला


NTA ने कहा कि दस्तावेजों में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर आवेदन में देरी, सुधार की परेशानी या फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ सकती है। CUET UG के माध्यम से देशभर की 350 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज- जिनमें डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एएमयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख केंद्रीय संस्थान शामिल हैं के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन दिया जाएगा।

CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 124 पदों पर नौकरी का मौका, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई
शिक्षा
CBSE Recruitment 2025

Published on:

05 Dec 2025 01:50 pm

Hindi News / Education News / ग्रेजुएशन के लिए लेना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला, NTA ने आधार कार्ड को लेकर जारी किया जरुरी निर्देश, चेक कर लें अपडेट

