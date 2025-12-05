ग्रेजुएशन के लिए लेना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला, NTA ने आधार कार्ड को लेकर जारी किया जरुरी निर्देश, चेक कर लें अपडेट

CUET UG: 2026 में देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जरुरी अपडेट सामने आया है। National Testing Agency (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए लेटेस्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने बताया है कि CUET UG 2026 परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आगामी महीनों में cuet.nta.nic.in पर शुरू होगी। NTA ने छात्रों को समय रहते अपने जरूरी डाक्यूमेंट्स अपडेट करने की सलाह दी है ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की तकनीकी समस्या, त्रुटि या आवेदन रिजेक्शन का सामना न करना पड़े।