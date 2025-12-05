Haryana CET Result 2025 के बाद चयनित उम्मीदवारों का होगा डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जान लें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस

Haryana CET Result 2025: हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन आयोग (HSSC) ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 2025 के ग्रुप C पदों के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cet2025groupc.hryssc.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन के दौरान जनरेट किया गया पासवर्ड दर्ज करना होगा।