Haryana CET Result 2025 के बाद चयनित उम्मीदवारों का होगा डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जान लें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस

Haryana CET 2025(Image-Freepik)
Haryana CET Result 2025: हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन आयोग (HSSC) ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 2025 के ग्रुप C पदों के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cet2025groupc.hryssc.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन के दौरान जनरेट किया गया पासवर्ड दर्ज करना होगा।
रिजल्ट घोषित होने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों को अगली चरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसमें विभिन्न ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए आगे की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और अन्य चरणों की डिटेल सभी जरुरी तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। जिन अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate) मिलेगा, उनकी CET स्कोर की वैधता तीन साल तक बनी रहेगी।
लिखित परीक्षा (Written Exam)
डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (Document Verification)
मेडिकल टेस्ट (Medical Examination)
फाइनल मेरिट लिस्ट (Final Merit List)
CET में सफल रहे उम्मीदवारों को जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए कुछ डाक्यूमेंट्स साथ रखना अनिवार्य है। जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, आवेदन पत्र (Application Form) की कॉपी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट शामिल है।
HSSC CET 2025 की ग्रुप C भर्ती परीक्षा 26 और 27 जुलाई को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस बार कुल 13.47 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा ऑफलाइन मोड में 1,350 केंद्रों पर कराई गई।
