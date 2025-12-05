5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Haryana CET Result 2025 के बाद चयनित उम्मीदवारों का होगा डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जान लें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस

HSSC CET 2025 की ग्रुप C भर्ती परीक्षा 26 और 27 जुलाई को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस बार कुल 13.47 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Anurag Animesh

Dec 05, 2025

Haryana CET 2025

Haryana CET 2025(Image-Freepik)

Haryana CET Result 2025: हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन आयोग (HSSC) ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 2025 के ग्रुप C पदों के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cet2025groupc.hryssc.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन के दौरान जनरेट किया गया पासवर्ड दर्ज करना होगा।

HSSC CET Result 2025 के बाद क्या होगा?

रिजल्ट घोषित होने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों को अगली चरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसमें विभिन्न ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए आगे की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और अन्य चरणों की डिटेल सभी जरुरी तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। जिन अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate) मिलेगा, उनकी CET स्कोर की वैधता तीन साल तक बनी रहेगी।

Haryana CET 2025: देख लें पूरा चयन प्रक्रिया


लिखित परीक्षा (Written Exam)
डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (Document Verification)
मेडिकल टेस्ट (Medical Examination)
फाइनल मेरिट लिस्ट (Final Merit List)
CET में सफल रहे उम्मीदवारों को जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए कुछ डाक्यूमेंट्स साथ रखना अनिवार्य है। जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, आवेदन पत्र (Application Form) की कॉपी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट शामिल है।

Haryana CET 2025: कब हुई थी परीक्षा?


HSSC CET 2025 की ग्रुप C भर्ती परीक्षा 26 और 27 जुलाई को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस बार कुल 13.47 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा ऑफलाइन मोड में 1,350 केंद्रों पर कराई गई।

ये भी पढ़ें

CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 124 पदों पर नौकरी का मौका, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई
शिक्षा
CBSE Recruitment 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Dec 2025 01:09 pm

Hindi News / Education News / Haryana CET Result 2025 के बाद चयनित उम्मीदवारों का होगा डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जान लें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

ग्रेजुएशन के लिए लेना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला, NTA ने आधार कार्ड को लेकर जारी किया जरुरी निर्देश, चेक कर लें अपडेट

National Testing Agency Notice Regarding CUET 2026
शिक्षा

Bihar Election: बिहार विधानसभा में ठीक से शपथ नहीं पढ़ पाईं कई महिला विधायक, जानिए किसकी कितनी है शैक्षणिक योग्यता

Vibha Devi
शिक्षा

100 साल में पहली बार नागपुर यूनिवर्सिटी को मिली महिला कुलपति, जानें कौन-कौन सी डिग्रियां हैं Manali Kshirsagar के पास

Nagpur University New Vice Chancellor Manali Kshirsagar
शिक्षा

BPSC AEDO Exam Date: इन तारीखों पर होगी बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा, जान लें चयन प्रक्रिया और अन्य डिटेल्स

BPSC AEDO Exam
शिक्षा

आरसी कॉलेज को बीसीयू का घटक कॉलेज बनाने का विरोध

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.