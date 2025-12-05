100 साल में पहली बार नागपुर यूनिवर्सिटी को मिली महिला कुलपति, जानें कौन-कौन सी डिग्रियां हैं Manali Kshirsagar के पास



अपनी बात रखते हुए डॉ. क्षीरसागर ने बताया कि बदलते समय की मांग को देखते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिससे छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़े। उनकी योजना है कि विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के अनुरूप कोर्स तैयार किए जाएं ताकि इंडस्ट्री को स्किल्ड लोग मिल सके। नई कुलपति ने कहा कि 102 साल पुराने इस राज्य विश्वविद्यालय की प्रशासनिक प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी और जहां आवश्यकता होगी, वहां सुधार लागू किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य अपने NIRF रैंकिंग में सुधार करना है, और इसके लिए विश्वविद्यालय ने QS रैंकिंग के लिए भी आवेदन किया है, जिससे देशभर के छात्रों को आकर्षित किया जा सके।