शिक्षा

100 साल में पहली बार नागपुर यूनिवर्सिटी को मिली महिला कुलपति, जानें कौन-कौन सी डिग्रियां हैं Manali Kshirsagar के पास

Manali Kshirsagar ने बताया कि बदलते समय की मांग को देखते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिससे छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़े।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 05, 2025

Nagpur University New Vice Chancellor Manali Kshirsagar

Nagpur University New Vice Chancellor Manali Kshirsagar

Who Is Manali Kshirsagar: नागपुर यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई महिला कुलपति इस यूनिवर्सिटी को मिलने जा रही है। Dr Manali Kshirsagar ने बुधवार को राष्‍ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली पूर्णकालिक महिला कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया। पद संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी आधारित और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप नए कोर्स शुरू करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी।

NIRF रैंकिंग में सुधार की होगी कोशिश- कुलपति


अपनी बात रखते हुए डॉ. क्षीरसागर ने बताया कि बदलते समय की मांग को देखते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिससे छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़े। उनकी योजना है कि विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के अनुरूप कोर्स तैयार किए जाएं ताकि इंडस्ट्री को स्किल्ड लोग मिल सके। नई कुलपति ने कहा कि 102 साल पुराने इस राज्य विश्वविद्यालय की प्रशासनिक प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी और जहां आवश्यकता होगी, वहां सुधार लागू किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य अपने NIRF रैंकिंग में सुधार करना है, और इसके लिए विश्वविद्यालय ने QS रैंकिंग के लिए भी आवेदन किया है, जिससे देशभर के छात्रों को आकर्षित किया जा सके।

कितनी पढ़ी हैं Manali Kshirsagar?


Manali Kshirsagar के पास कंप्यूटर साइंस में पीएचडी और फाइनेंस एवं मार्केटिंग में एमबीए की डिग्री है। राज्यपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनका कार्यकाल पांच साल का होगा। उनकी नियुक्ति को विश्वविद्यालय में महिला नेतृत्व के बढ़ते महत्व और शैक्षणिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Hindi News / Education News / 100 साल में पहली बार नागपुर यूनिवर्सिटी को मिली महिला कुलपति, जानें कौन-कौन सी डिग्रियां हैं Manali Kshirsagar के पास

शिक्षा

