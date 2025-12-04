आरसी कॉलेज को बीसीयू का घटक कॉलेज बनाने का विरोध

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन (एआइडीएसओ) की बेंगलूरु जिला समिति ने डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी Dr. Manmohan Singh Bengaluru City University (बीसीयू) और राज्य सरकार द्वारा आरसी कॉलेज को घटक कॉलेज में बदलने की पहल की कड़ी आलोचना की है। यह कदम वापस नहीं होने की स्थिति में राज्य भर में आंदोलन व विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
एआइडीएसओ ने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव कर्नाटक की सार्वजनिक उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायीकरण और केंद्रीकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इससे पहले भी ऐसा प्रस्ताव रखा गया था, जिसके खिलाफ छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों ने बड़े पैमाने पर विरोध दर्ज किया था।
एआइडीएसओ AIDSO के अनुसार, कर्नाटक के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन आने वाले घटक कॉलेजों में फीस सरकारी डिग्री कॉलेजों की तुलना में 200 फीसदी से 300 फीसदी तक अधिक होती है। ऐसे में आरसी कॉलेज को घटक कॉलेज में बदले जाने पर भारी फीस वृद्धि तय है, जिससे मेहनतकश वर्ग, गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए यह ऐतिहासिक संस्थान पहुंच से बाहर हो जाएगा।
एआइडीएसओ ने कहा कि सरकार को कॉलेज का ढांचा मजबूत करना चाहिए, खाली पदों को भरना चाहिए, विभागों को सुदृढ़ करना चाहिए और सुविधाओं में सुधार करना चाहिए न कि छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाले मॉडल को आगे बढ़ाना चाहिए।
