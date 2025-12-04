आरसी कॉलेज को बीसीयू का घटक कॉलेज बनाने का विरोध

एआइडीएसओ AIDSO के अनुसार, कर्नाटक के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन आने वाले घटक कॉलेजों में फीस सरकारी डिग्री कॉलेजों की तुलना में 200 फीसदी से 300 फीसदी तक अधिक होती है। ऐसे में आरसी कॉलेज को घटक कॉलेज में बदले जाने पर भारी फीस वृद्धि तय है, जिससे मेहनतकश वर्ग, गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए यह ऐतिहासिक संस्थान पहुंच से बाहर हो जाएगा।