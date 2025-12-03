शिक्षण संस्थानों में आवारा कुत्तों पर रोक लगाने के आदेश

राज्य Karnataka के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीएसइल) की प्रधान सचिव वी. रश्मि महेश ने हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक परिपत्र जारी कर स्कूलों और पीयू कॉलेजों के परिसर में आवारा कुत्तों Street Dogs की मौजूदगी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। सभी संस्थानों को परिसर में मौजूद कुत्तों की संख्या स्थानीय नगर और ग्रामीण निकायों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है।