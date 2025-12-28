‘यूपी में जो हुआ उससे…’, कर्नाटक में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुस्लिम लीग ने दिया बयान

Bengaluru Demolitions: कर्नाटक में बेंगलुरु में करीब 400 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की थी। इनमें ज्यादातर मुस्लिम पीड़ित थे। वहीं कांग्रेस सरकार की इस कार्रवाई पर राजनीति तेज हो गई है। अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में हाल ही में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं की तुलना उत्तर प्रदेश में की गई इसी तरह की कार्रवाइयों से नहीं की जानी चाहिए।