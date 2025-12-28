बाबरी वाले हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo-IANS)
West Bengal Politics: मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विधायक कबीर की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांस्टेबल के साथ हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद ने मारपीट की और छुट्टी मांगने पर गाली-गलौज भी की। इसके बाद पुलिसकर्मी ने आजाद के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।
कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुलाम नबी आजाद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उस समय विधायक हुमायूं कबीर अपने घर पर मौजूद नहीं थे। वहीं बेटे की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कबीर पुलिस थाने पहुंच गए हैं।
पुलिस द्वारा बेटे को गिरफ्तार करने पर विधायक हुमायूं कबीर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांस्टेबल ने उन पर हमला करने की कोशिश की और बेटे ने उन्हें बचाया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। साथ ही विधायक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने की भी धमकी दी।
विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि मेरे कमरे में सुरक्षाकर्मी घुस गया और मुझे पीटने की कोशिश की। मेरे बेटे ने उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर पुलिस चाहती है तो वह कार्रवाई कर सकती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आने वाले गुरुवार को हम दोपहर 12 बजे एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे।
विधायक कबीर ने आगे कहा कि एसपी से हम जवाब मांगेंगे कि वे बिना सूचना दिए मेरे घर क्यों आए? मैंने इस व्यक्ति के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी। इस बार भी उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मेरे बेटे ने मुझे हमले से बचा लिया। जरूरत पड़ने पर मैं हमले का सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांस्टेबल पर बेटे ने विधायक हुमायूं कबीर की मौजूदगी में हमला किया था। कबीर अपने विधायक कार्यालय में रविवार सुबह बेटे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। तभी पुलिसकर्मी आया और जाने की अनुमति मांगी। विधायक ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, इसके बाद दोनों में बहस हो गई। तभी हुमायूं कबीर के बेटे ने कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया।
