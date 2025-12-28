बाबरी वाले हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांस्टेबल पर बेटे ने विधायक हुमायूं कबीर की मौजूदगी में हमला किया था। कबीर अपने विधायक कार्यालय में रविवार सुबह बेटे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। तभी पुलिसकर्मी आया और जाने की अनुमति मांगी। विधायक ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, इसके बाद दोनों में बहस हो गई। तभी हुमायूं कबीर के बेटे ने कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया।