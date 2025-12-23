पार्टी के ऐलान के बाद हुमायूं कबीर की जाएगी विधानसभा सदस्यता! स्पीकर के इस कदम से बढ़ेगी मुश्किलें

बता दें कि टीएमसी से निलंबित होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने सोमवार को अपनी पार्टी ‘जनता उन्नयन पार्टी’ की घोषणा की। इस दौरान विधायक ने कहा कि वह दो सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें रेजिनगर और बेलडांगा शामिल हैं। साथ ही कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका ऐलान बाद में किया जाएगा।