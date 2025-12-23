23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पार्टी के ऐलान के बाद हुमायूं कबीर की जाएगी विधानसभा सदस्यता! स्पीकर के इस कदम से बढ़ेगी मुश्किलें

West Bengal politics: स्पीकर ने कहा कि वह कबीर को विधानसभा में तलब कर सकते हैं और विधायक के रूप में उनकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Dec 23, 2025

Humayun Kabir,Janata Unnayan Party,Mamata Banerjee,West Bengal politics,Babri-style mosque,Bengal Election 2026,

हुमायूं कबीर की जा सकती है विधानसभा सदस्यता (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। विधायक कबीर ने सोमवार को अपनी पार्टी का ऐलान किया था। उन्होंने पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा। हालांकि पार्टी के ऐलान के एक दिन बाद विधायक को बंगाल विधानसभा में अध्यक्ष बिमान बंद्योपाध्याय की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर उनका बयान भी सामने आ गया है। 

विधायक कबीर को लेकर क्या बोले स्पीकर?

विधानसभा स्पीकर ने मंगलवार को विधायक हुमायूं कबीर द्वारा पार्टी बनाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह कबीर को विधानसभा में तलब कर सकते हैं और विधायक के रूप में उनकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि विधायक हुमायूं कबीर को TMC ने अनुशासन भंग करने के आरोप में पहले ही निलंबित कर दिया है। उनके निलंबन से संबंधित दस्तावेज विधानसभा में मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने विधानसभा को बिना बताए सोमवार को मुर्शिदाबाद में अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा कर दी है। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वे किस पार्टी से जुड़े हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि यदि विधायक कबीर के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून से संबंधित कोई शिकायत आती है, तो हम उस मामले की जांच करेंगे। 

कबीर ने पार्टी का किया ऐलान

बता दें कि टीएमसी से निलंबित होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने सोमवार को अपनी पार्टी ‘जनता उन्नयन पार्टी’ की घोषणा की। इस दौरान विधायक ने कहा कि वह दो सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें रेजिनगर और बेलडांगा शामिल हैं। साथ ही कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका ऐलान बाद में किया जाएगा।

विधायक ने बाबरी मस्जिद की रखी नींव

टीएमसी में रहते हुए विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने विधायक कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल हुए थे। 

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश में फिर होगा तख्तापलट! हादी समर्थकों ने यूनुस सरकार को दिया अल्टीमेटम
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

23 Dec 2025 07:32 pm

Published on:

23 Dec 2025 07:31 pm

Hindi News / National News / पार्टी के ऐलान के बाद हुमायूं कबीर की जाएगी विधानसभा सदस्यता! स्पीकर के इस कदम से बढ़ेगी मुश्किलें

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.