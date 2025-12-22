Bengal Election 2026: कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बाबरी वाले हुमायूं कबीर, कर दिया बड़ा ऐलान

हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का किया ऐलान (Photo-IANS)
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निलंबित होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी का नाम ‘जनता उन्नयन पार्टी’ रखा है। विधायक कबीर खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं। वहीं पार्टी की घोषणा करते समय उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया।
बेलडांगा में जनसभा को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने अपने आठ प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2026 में हमारी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर बाद में जानकारी दी जाएगी।
हुमायूं कबीर ने कहा कि वह मुर्शिदाबाद की दो विधानसभा सीटों, रेजिनगर और बेलडांगा, से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद आगामी चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना है।
जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता बनर्जी बदल गई हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी अब वैसी नहीं रहीं जैसी मैं उन्हें जानता था। वह आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं।
इस दौरान विधायक हुमायूं कबीर ने सीएम ममता बनर्जी को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देता हूं; मुझे दिखाओ कि तुम एक भी सीट जीत सकती हो। कबीर ने दावा किया, "हम मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।"
बता दें कि इससे पहले टीएमसी में रहते हुए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। कबीर के इस ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और विपक्ष ने सीएम पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। इसके बाद विधायक कबीर को टीएमसी से निलंबित कर दिया। वहीं 6 दिसंबर को उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग