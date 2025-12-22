Bengal Election 2026: कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बाबरी वाले हुमायूं कबीर, कर दिया बड़ा ऐलान

बता दें कि इससे पहले टीएमसी में रहते हुए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। कबीर के इस ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और विपक्ष ने सीएम पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। इसके बाद विधायक कबीर को टीएमसी से निलंबित कर दिया। वहीं 6 दिसंबर को उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी।