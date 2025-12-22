22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bengal Election 2026: कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बाबरी वाले हुमायूं कबीर, कर दिया बड़ा ऐलान

Humayun Kabir big announcement: हुमायूं कबीर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने अपने आठ प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Dec 22, 2025

Humayun Kabir,Janata Unnayan Party,Mamata Banerjee,West Bengal politics,Babri-style mosque,Bengal Election 2026,

हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का किया ऐलान (Photo-IANS)

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निलंबित होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी का नाम ‘जनता उन्नयन पार्टी’ रखा है। विधायक कबीर खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं। वहीं पार्टी की घोषणा करते समय उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया।

8 प्रत्याशियों के बताए नाम

बेलडांगा में जनसभा को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने अपने आठ प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2026 में हमारी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर बाद में जानकारी दी जाएगी। 

कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे कबीर?

हुमायूं कबीर ने कहा कि वह मुर्शिदाबाद की दो विधानसभा सीटों, रेजिनगर और बेलडांगा, से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद आगामी चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना है।

‘बदल गई है ममता बनर्जी’

जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता बनर्जी बदल गई हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी अब वैसी नहीं रहीं जैसी मैं उन्हें जानता था। वह आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। 

CM Banerjee को दी चुनौती

इस दौरान विधायक हुमायूं कबीर ने सीएम ममता बनर्जी को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देता हूं; मुझे दिखाओ कि तुम एक भी सीट जीत सकती हो। कबीर ने दावा किया, "हम मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।" 

विधायक ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव

बता दें कि इससे पहले टीएमसी में रहते हुए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। कबीर के इस ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और विपक्ष ने सीएम पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। इसके बाद विधायक कबीर को टीएमसी से निलंबित कर दिया। वहीं 6 दिसंबर को उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। 

ये भी पढ़ें

बंगाल की राजनीति में नया मोड़: हुमायूं कबीर की JUP में 20% हिंदू प्रतिनिधित्व का ऐलान, बीजेपी और ममता की बढ़ी टेंशन
राष्ट्रीय
Humayun Kabir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

22 Dec 2025 07:21 pm

Hindi News / National News / Bengal Election 2026: कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बाबरी वाले हुमायूं कबीर, कर दिया बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.