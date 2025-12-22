बंगाल की राजनीति में नया मोड़: हुमायूं कबीर की JUP में 20% हिंदू प्रतिनिधित्व का ऐलान, बीजेपी और ममता की बढ़ी टेंशन

यह ऐलान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल जिला है और यहां 30 विधानसभा सीटें हैं। कबीर ने दावा किया, '2026 में तृणमूल कांग्रेस समाप्त हो जाएगी।' राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि JUP मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जो अब तक टीएमसी का मजबूत आधार रहा है। वहीं, बीजेपी को भी चिंता है कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे से हिंदू वोटों का एकीकरण हो सकता है। हालांकि, कबीर का एंटी-बीजेपी रुख और खुद को सेक्युलर नेता के रूप में पेश करने की कोशिश ने दोनों प्रमुख दलों की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी पहले ही ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है।