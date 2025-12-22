22 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदेश

शिफ्ट होने पर मिलेंगे लाखों रुपये! जानिए दुनिया की वो जगहें जो रहने के लिए देती हैं पैसे

खूबसूरत जगहों पर बसने का सपना अब हकीकत बन सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देश नई आबादी को आकर्षित करने के लिए पैसे और घर तक ऑफर कर रहे हैं।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 22, 2025

खूबसूरत शहर जहां बसने के मिलते है पैसे (AI Image)

क्या आपने कभी सोचा है कि अपना बैग पैक करके किसी खूबसूरत जगह पर शिफ्ट हो जाएं और ऊपर से पैसे भी मिलें? ये सपना नहीं, हकीकत है! दुनिया के कई देश और शहर अपनी घटती आबादी को बढ़ाने के लिए नए लोगों को आकर्षित करने के लिए आर्थिक मदद दे रहे हैं।

एंटीकिथीरा आइलैंड, ग्रीस

ग्रीस के क्रिटी और पेलोपोनीज के बीच स्थित एक छोटा सा रिमोट आइलैंड है, जहाँ सिर्फ 40-45 लोग रहते हैं। सफेद रंग की इमारतें, नीला समुद्र, रहस्यमयी गुफाएँ और हरी-भरी पहाड़ियाँ इसे नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती हैं। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की पहल पर यहाँ चुनिंदा परिवारों खासकर बच्चों वाले परिवारों को तीन साल तक हर महीने लगभग €500 (यानी करीब $550-600) की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही उन्हें रहने के लिए घर और जमीन का एक टुकड़ा भी उपलब्ध कराया जाता है। बेकिंग, फिशिंग या फार्मिंग जैसे पारंपरिक स्किल्स वाले लोगों को प्राथमिकता मिलती है और सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद होता है। यह प्रोग्राम अभी भी चल रहा है तथा सीमित परिवारों के लिए उपलब्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य आइलैंड की घटती आबादी को बढ़ाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

अल्बिनेन, स्विट्जरलैंड

    स्विस आल्प्स में बसा अल्बिनेन (Albinen) नाम का ये मनोरम गांव बर्फीली चोटियों, हाइकिंग ट्रेल्स और शांतिपूर्ण जीवन के लिए मशहूर है। यहां की ताजी हवा और खूबसूरत नजारे किसी को भी मोह लेते हैं। गांव नए निवासियों को आकर्षित करने के लिए हर वयस्क को CHF 25,000 (करीब $28,000-31,000) और हर बच्चे के लिए CHF 10,000 (करीब $11,000-12,000) का अनुदान देता है। चार लोगों का परिवार कुल करीब $70,000 तक पा सकता है। इसके लिए कम से कम CHF 200,000 की वैल्यू का घर खरीदना या बनाना जरूरी है, और कम से कम 10 साल वहां रहना पड़ता है। आवेदक को स्विस सिटीजन या परमानेंट रेसिडेंट (C परमिट) होना चाहिए। युवा आबादी घट रही है, इसलिए गांव को जीवंत बनाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रोग्राम अभी एक्टिव है और कुछ परिवारों ने इसका फायदा उठाया है।

    प्रेसिच्चे, इटली

    इटली के पुग्लिया रीजन में स्थित प्रेसिच्चे-अक्वारिका (Presicce-Acquarica) नाम का ये ऐतिहासिक शहर कोबलस्टोन सड़कें, पुरानी बारोक आर्किटेक्चर और शांत माहौल से भरा है। चारों तरफ जैतून के बाग और मेडिटेरेनियन वाइब्स है। ये पुराने घर खरीदने और रेनोवेट करने के लिए €30,000 तक की मदद मिलती है (खरीद और रेनोवेशन के खर्चों में बांटा जाता है)। 1991 से पहले बने घरों में से एक खरीदना पड़ता है, और वहां स्थायी रेसिडेंस बनाना जरूरी है। ये प्रोग्राम 2022 से चल रहा है। शहर का हिस्टोरिक सेंटर काफी हद तक खाली पड़ा है, और नई आबादी से इसे फिर से जीवंत करना चाहते हैं।

    Published on:

    22 Dec 2025 04:18 pm

    Hindi News / World / शिफ्ट होने पर मिलेंगे लाखों रुपये! जानिए दुनिया की वो जगहें जो रहने के लिए देती हैं पैसे

