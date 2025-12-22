शिफ्ट होने पर मिलेंगे लाखों रुपये! जानिए दुनिया की वो जगहें जो रहने के लिए देती हैं पैसे

स्विस आल्प्स में बसा अल्बिनेन (Albinen) नाम का ये मनोरम गांव बर्फीली चोटियों, हाइकिंग ट्रेल्स और शांतिपूर्ण जीवन के लिए मशहूर है। यहां की ताजी हवा और खूबसूरत नजारे किसी को भी मोह लेते हैं। गांव नए निवासियों को आकर्षित करने के लिए हर वयस्क को CHF 25,000 (करीब $28,000-31,000) और हर बच्चे के लिए CHF 10,000 (करीब $11,000-12,000) का अनुदान देता है। चार लोगों का परिवार कुल करीब $70,000 तक पा सकता है। इसके लिए कम से कम CHF 200,000 की वैल्यू का घर खरीदना या बनाना जरूरी है, और कम से कम 10 साल वहां रहना पड़ता है। आवेदक को स्विस सिटीजन या परमानेंट रेसिडेंट (C परमिट) होना चाहिए। युवा आबादी घट रही है, इसलिए गांव को जीवंत बनाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रोग्राम अभी एक्टिव है और कुछ परिवारों ने इसका फायदा उठाया है।