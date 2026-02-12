छोटी बहन को मिली सजा तो…भाई ने स्कूल में घुसकर चलाई अंधाधुंध गोलियां, डायरेक्टर के सीने में मारी गोली, मचा हड़कंप

थाईलैंड स्कूल फायरिंग मामला: थाईलैंड के सोंगखला प्रांत के हाट याई जिले में बुधवार दोपहर एक ऐसी दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को खौफ में डाल दिया। अपनी छोटी बहन को मिली अनुशासनात्मक सजा से बौखलाए 18 वर्षीय युवक ने स्कूल में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा स्कूल दहशत में आ गया और बच्चे चीखते हुए कक्षाओं से बाहर भागने लगे। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में स्कूल की महिला डायरेक्टर के सीने में गोली लगी, जबकि दो छात्राएं भी गंभीर रूप से घायल हो गईं।