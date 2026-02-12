एपस्टीन फाइल्स छोड़िए… ये शख्स 55 साल तक 89 नाबालिगों का करता रहा शारीरिक शोषण, भारतीय बच्चे भी शामिल

France Child Exploitation: फ्रांस में एक 79 वर्षीय व्यक्ति पर आरोप है कि उसने 55 वर्षों के दौरान 89 नाबालिग लड़कों से दुष्कर्म और यौन शोषण किया। फ्रांस के अभियोजकों ने अब आरोपी जैक्स लेवेगल का नाम सार्वजनिक कर दिया है ताकि और पीड़ित सामने आ सकें। उसे 2024 में जांच के दायरे में लिया गया था और अप्रैल 2025 से वह न्यायिक हिरासत में है। जांचकर्ताओं ने बताया कि अनुसार, लेवेगल ने 1967 से 2022 के बीच 13 से 17 वर्ष की आयु के किशोर लड़कों को निशाना बनाया। वह भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, अल्जीरिया, नाइजर, फिलीपींस, कोलंबिया समेत और 9 देशों में फ्रीलांस शिक्षक रहा। अधिकारियों ने बताया कि वह खुद को 'जेंटलमैन बॉय-लवर' कहता था। अपने शिकार को बौद्धिक रूप से प्रभावित कर उनका भरोसा जीतता था। वह उन पर नैतिक दबाव और मानसिक नियंत्रण बनाता था।