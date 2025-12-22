बांग्लादेश में फिर होगा तख्तापलट! हादी समर्थकों ने यूनुस सरकार को दिया अल्टीमेटम

बांग्लादेश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल थमा ही नहीं था कि सोमवार को एक और छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। पड़ोसी देश में अगले साल चुनाव भी होने हैं, लेकिन इससे पहले गोलीबारी और हिंसा बढ़ती जा रही है। चुनाव से पहले एक बार फिर से बांग्लादेश में बवंडर उठने के आसार हैं, क्योंकि हादी की मौत के बाद उनके समर्थकों ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर वह हादी की हत्या के मामले में कार्रवाई करने में विफल रहती है तो वह उसे उखाड़ फेंकेंगे।