22 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदेश

बांग्लादेश में फिर होगा तख्तापलट! हादी समर्थकों ने यूनुस सरकार को दिया अल्टीमेटम

अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने निर्धारित समय में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

भारत

image

Ashib Khan

Dec 22, 2025

बांग्लादेश में यूनुस सरकार को मिला अल्टीमेटम

बांग्लादेश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल थमा ही नहीं था कि सोमवार को एक और छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। पड़ोसी देश में अगले साल चुनाव भी होने हैं, लेकिन इससे पहले गोलीबारी और हिंसा बढ़ती जा रही है। चुनाव से पहले एक बार फिर से बांग्लादेश में बवंडर उठने के आसार हैं, क्योंकि हादी की मौत के बाद उनके समर्थकों ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर वह हादी की हत्या के मामले में कार्रवाई करने में विफल रहती है तो वह उसे उखाड़ फेंकेंगे।

यूनुस सरकार को दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम

बता दें कि इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अंतरिम सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। अब्दुल्ला ने कहा कि यूनुस सरकार को शनिवार को हादी के अंतिम संस्कार के दौरान 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। 

आरोपियों के खिलाफ नहीं उठाया गया कदम

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने निर्धारित समय में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की ब्रीफिंग में गृह सलाहकार या उनके विशेष सहायक की अनुपस्थिति इस घटना को हल्के में लेने के समान है।

सरकार के सामने रखी दो मांगे

इस दौरान यूनुस सरकार के सामने जाबेर ने दो मुख्य मांगें रखीं, जिसमें हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए 24 घंटे के भीतर एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन और, यदि आवश्यक हो, तो एक विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करने के लिए एफबीआई या स्कॉटलैंड यार्ड जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की भागीदारी शामिल है।

एक अन्य छात्र नेता की हत्या

बता दें कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद सोमवार को एक और छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने छात्र नेता के सिर में गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराधियों ने सुबह करीब 11:45 बजे उसके सिर पर निशाना साधकर गोली चलाई और उसे गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया।

