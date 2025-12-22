Bangladesh Violence: कौन है छात्र नेता मोतालेब शिकदर ? उस्मान हादी के बाद जिसे अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली

सोनाडांगा थाना के इंस्पेक्टर (जांच) अनिमेष मंडल ने शिकदर को गोली लगने की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में शिकदर की हालत बहुत गंभीर थी। गंभीर हालत में उसे खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अब उसकी स्थिति में पहले से सुधार है और वह खतरे से बाहर है। डॉक्टरों के मुताबिक, शिकदर को जब हमलावरों ने गोली मारी तो वह उसके कान के आर-पार निकल गई। गोली उसके सिर में नहीं लगी और इसी कारण उसकी जान बच पाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।