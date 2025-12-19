Bangladesh violence: प्रदर्शनकारियों ने फूंका देश के सबसे बड़े अखबार का दफ्तर, संपादक को मारे थप्पड़

बांग्लादेश में हालात पिछले एक सप्ताह से बिगड़े हुए हैं। दरअसल, शेख हसीना सरकार को हटाने वाले छात्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 वर्षीय छात्र नेता हादी जब पिछले शुक्रवार को ढाका में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे थे तभी कुछ नकाबपोश हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। इसके बाद हादी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था। यहां हादी 6 दिनों तक लाइफ सपोर्ट पर रहे और फिर गुरुवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। हादी की मौत की खबर सामने आने के बाद देश में दंगे भड़क गए।