Bangladesh violence: प्रदर्शनकारियों ने फूंका देश के सबसे बड़े अखबार का दफ्तर, संपादक को मारे थप्पड़

बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रथम आलो के ऑफिस में लगाई गई आग (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
Bangladesh violence: छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी (Sharif Usman Hadi) की मौत के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। हादी के समर्थक सड़कों पर उतर आ रहे हैं और जगह-जगह पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में स्थित देश के सबसे बड़े दो अखबारों के दफ्तरों पर भी हमला कर दिया। उग्र भीड़ जबरन इन दफ्तरों में घुस गई और तोड़-फोड़ शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गुस्साई भीड़ ने दफ्तरों में आग भी लगा दी। इस दौरान दफ्तरों में दर्जनों पत्रकार भी मौजूद थे। बाद में बचाव टीमों ने मौके पर पहुंच कर दफ्तरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला।
इन दफ्तरों में देश के सबसे बड़े और मशहूर अखबार प्रथम आलो (Prothom Alo) और एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार (The Daily Star) का ऑफिस शामिल है। इस प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं जिन्हें देखकर स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा ही एक वीडियो न्यू एज नामक अखबार के संपादक का भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि भीड़ ने संपादक नूरुल कबीर को घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी कबीर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके बाल खींचकर उन्हें थप्पड़ भी मारते हैं।
बांग्लादेश में हालात पिछले एक सप्ताह से बिगड़े हुए हैं। दरअसल, शेख हसीना सरकार को हटाने वाले छात्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 वर्षीय छात्र नेता हादी जब पिछले शुक्रवार को ढाका में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे थे तभी कुछ नकाबपोश हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। इसके बाद हादी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था। यहां हादी 6 दिनों तक लाइफ सपोर्ट पर रहे और फिर गुरुवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। हादी की मौत की खबर सामने आने के बाद देश में दंगे भड़क गए।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग