भारत की बांग्लादेश को सख्त चेतावनी: अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा की तुरंत जांच करे यूनुस सरकार

Bangladesh minority violence: भारत ने बांग्लादेश के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी (Jahangir Alam Chaudhary) के बयान पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा ( Bangladesh minority violence) की गंभीरता को समझना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत (India Bangladesh relations) इन झूठे आरोपों को सख्ती से खारिज करता है, जो बांग्लादेश सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों पर लगाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार को चाहिए कि वह अपने अंदर झांक कर चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हिंसात्मक हमलों, आगजनी और ज़मीन पर कब्जे की घटनाओं की निष्पक्ष जांच करे। ध्यान रहे कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus)ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की बात झूठी है और भारतीय मीडिया यह झूठ फैला रहा है।