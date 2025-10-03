यूनुस का सख्त रुख: ‘बांग्लादेश में हिंदू हिंसा की बात झूठी, भारत चला रहा फेक न्यूज का कारखाना’

Yunus Denies Hindu Violence Bangladesh: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus interview) ने हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कथित हिंसा को पूरी तरह नकार दिया (Yunus Denies Hindu Violence Bangladesh) है। उनका मानना है कि हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमलों की खबरें बिल्कुल गलत हैं। प्रसिद्ध पत्रकार मेहदी हसन (Journalist Mehdi Hasan) के साथ एक इंटरव्यू में यूनुस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की चिंता को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप को बांग्लादेश की असल स्थिति की जानकारी ही नहीं है। यूनुस ने इन खबरों का सारा दोष भारत पर डाल दिया, दावा किया कि वहां की मीडिया फर्जी कहानियां गढ़ रही है।