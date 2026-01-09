Iran Protest: ‘मैं 47 साल से मरी हुई हूं…’, मुंह से बहते खून के साथ महिला ने किया प्रदर्शन, वीडियो देख कांप उठेगी आपकी रूह

इन प्रदर्शनों के बीच, ईरान से एक बुजुर्ग महिला का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। प्रदर्शन के दौरान महिला के मुंह से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन महिला हिम्मत हारने को तैयार नहीं है और लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रही है। मुंह से खून बहने के बावजूद ईरानी महिला को यह कहते हुए सुना गया, "मुझे डर नहीं लगता, मैं 47 साल से मरी हुई हूं।" हालांकि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वीडियो में दिखने वाला लाल पदार्थ कोई रंग नहीं, बल्कि खून ही है।