Iran Protest: ‘मैं 47 साल से मरी हुई हूं…’, मुंह से बहते खून के साथ महिला ने किया प्रदर्शन, वीडियो देख कांप उठेगी आपकी रूह

ईरानी बुजुर्ग महिला का मुंह से बहते खून के साथ बेखौफ प्रदर्शन (Photo- Masih Alinejad, X)
Iranian Old Woman Protest: ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन बढ़ने के साथ-साथ और भी ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और ईरान की कट्टरपंथी अली खामेनेई की सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बता दें कि ईरान में इन प्रदर्शनों की मुख्य वजह ईरान में बढ़ती आर्थिक तंगी है।
इन प्रदर्शनों के बीच, ईरान से एक बुजुर्ग महिला का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। प्रदर्शन के दौरान महिला के मुंह से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन महिला हिम्मत हारने को तैयार नहीं है और लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रही है। मुंह से खून बहने के बावजूद ईरानी महिला को यह कहते हुए सुना गया, "मुझे डर नहीं लगता, मैं 47 साल से मरी हुई हूं।" हालांकि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वीडियो में दिखने वाला लाल पदार्थ कोई रंग नहीं, बल्कि खून ही है।
ईरान की एक बुजुर्ग महिला का वीडियो शेयर करते हुए एक पत्रकार ने लिखा, "मैं डरती नहीं हूं। मैं 47 साल पहले ही मर चुकी हूं। यह ईरान की एक ऐसी महिला की आवाज है, जो इस्लामिक रिपब्लिक से तंग आ चुकी है।" उन्होंने आगे कहा, "47 साल पहले, इस्लामिक रिपब्लिक ने हमारे अधिकार छीन लिए और एक देश को बंधक बना लिया। आज लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है; वे उठ खड़े हुए हैं। ईरान उठ खड़ा हुआ है।"
ईरान में आर्थिक संकट के कारण वहां के नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये प्रदर्शन समय के साथ और भी ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। ईरान में आर्थिक संकट के कारण कई बड़ी समस्याएं पैदा होने लगी हैं। इनमें से प्रमुख आर्थिक समस्याएं महंगाई, बेरोजगारी और ईरान की मुद्रा में भारी गिरावट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी देशों के द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भी ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है।
ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन देखकर सरकार ने गुरुवार रात को पूरे देश में इंटरनेट और इंटरनेशनल टेलीफोन सर्विस बंद कर दी थी। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपनी-अपनी खिड़कियों से नारे लगाने लगे। इसके साथ ही भारी संख्या में लोग देश के निर्वासित क्राउन प्रिंस द्वारा बुलाए गए रात के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे।
ईरान की सरकार इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए हर संभव कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही ईरान में प्रदर्शन के बीच लगभग 42 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा, लगभग 2,270 से अधिक प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
