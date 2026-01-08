ED की छापेमारी के बाद I-PAC का पलटवार, दस्तावेज चोरी का आरोप, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ED की कार्रवाई के दौरान पहले प्रतीक जैन के घर पर पहुंची। इसके बाद सॉल्ट लेक में स्थित कार्यालय में नाटकीय रूप से पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय TMC के आंतरिक दस्तावेजों को कब्जे में लेना चाहता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीति से जुड़े संवेदनशील डेटा को जब्त करने का है।