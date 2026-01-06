चुनाव आयोग के पास BJP का सॉफ्टवेयर; भाजपा IT सेल ने किया ऐप डिजाइन: ममता जाएगी सुप्रिम कोर्ट

ममता बनर्जी ने कहा कि SIR के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही ममता ने दावा किया कि वह पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से अपील करेंगी। ममता ने चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही SIR प्रक्रिया को बिना योजना के किया जा रहा काम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना योजना के की जा रही SIR से लोगों को होने वाली परेशानियों और उनकी दुर्दशा को मैं अदालत के सामने रखुंगी।