चुनाव आयोग के पास BJP का सॉफ्टवेयर; भाजपा IT सेल ने किया ऐप डिजाइन: ममता जाएगी सुप्रिम कोर्ट

चुनाव आयोग के पास BJP का SIR ऐप डिजाइन: ममता (Photo-IANS)
SIR Controversy: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है। उन्होंने हाल ही में चुनाव आयोग और BJP पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरी SIR प्रक्रिया गलतियों से भरी है। इस प्रक्रिया में जिंदा वोटर को भी मरा हुआ दिखाया जा रहा है। बुजुर्ग नागरिकों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को बेवजह सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया में जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, उसे BJP के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) सेल ने डिजाइन किया है। उन्होंने कहा कि यह गैरकानूनी, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है।
बता दें कि मुख्यमंत्री ने दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ बहुत मुखर रही हैं। उन्होंने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने SIR प्रक्रिया पर कई आपत्तियां जताई थीं।
ममता बनर्जी ने कहा कि SIR के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही ममता ने दावा किया कि वह पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से अपील करेंगी। ममता ने चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही SIR प्रक्रिया को बिना योजना के किया जा रहा काम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना योजना के की जा रही SIR से लोगों को होने वाली परेशानियों और उनकी दुर्दशा को मैं अदालत के सामने रखुंगी।
ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर कहा कि हम SIR प्रक्रिया पर कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही थीं, लेकिन कोर्ट अब मंगलवार से काम करना शुरू कर देगा और जरूरत पड़ी तो मैं खुद अदालत जाऊंगी।
ममता बनर्जी ने कहा कि SIR के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा और अगर जरूरत होती है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अदालत जाऊंगी। वहां मैं SIR के खिलाफ अपील करूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास कानून की डिग्री है और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकती हूं।
सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के तौर पर नहीं जाएंगी। वह एक आम इंसान के तौर पर अपील करेंगी और SIR प्रक्रिया से होने वाली परेशानियों को उजागर करेंगी।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में SIR के नाम पर जो हो रहा है, वह आम लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) पर WhatsApp मैसेज के जरिए चुनाव आयोग (ECI) को चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के लोगों को उनके वोटिंग अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहा है।
