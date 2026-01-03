पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में अवैध नाम जोड़े: हरकत में चुनाव आयोग, अधिकारियों के खिलाफ FIR के निर्देश

ECI Take Action Against Election Officials: पश्चिम बंगाल से एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। वहां अवैध तरीके से मतदाता सूची में नाम जोड़े गए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आ गया है। मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़ने में 5 अधिकारियों का नाम सामने आया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को गंभीर लापरवाही और मतदाता सूची में अवैध नाम जोड़ने के लिए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।