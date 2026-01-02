2 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

Video; समर्थकों ने अपने ही नेता को किया घर में बंद: चुनाव नामांकन को लेकर मचा था बवाल, कहा- नहीं जाने…

Supporters Lock BJP Candidate Kisan Gawande: महाराष्ट्र के नागपुर में एक गजब घटना घटी। जब एक नेता के समर्थकों ने अपने ही नेता को घर में बंद कर दिया और नेता उनसे विनती करते रहे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 02, 2026

Kisan Gawande withdraw nomination

बीजेपी उम्मीदवार किसान गावंडे को उनके समर्थकों ने घर में बंद किया। (Photo-IANS)

Gawande Nomination Withdraw Incident: नागपुर में शुक्रवार को हाई ड्रामा देखने को मिला। वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक उम्मीदवार को नामांकन वापस लेने से रोका। और केवल रोका ही नहीं, बल्कि उन्हें उनके ही घर में बंद कर दिया। इसके बाद नेता उनसे विनती करने लगे, लेकिन समर्थकों ने उनकी एक न सुनी।

बता दें कि यह घटना तब घटी, जब बीजेपी उम्मीदवार किसान गावंडे नगर निगम चुनावों के लिए अपना नामांकन वापस लेने के लिए जा रहे थे। उनका यह फैसला उनके समर्थकों को पता लगते ही सारे समर्थक इकट्ठा हो गए और उनको नामांकन वापस लेने से रोकने लगे। इसके बाद समर्थकों ने उन्हें घर में बंद कर दिया।

नेता को रोकने के लिए किया बंद

किसान गावंडे के द्वारा नामांकन वापस लेने की खबर फैलते ही उनके समर्थक इकट्ठा होने लगे। साथ ही समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और कथित तौर पर नेता को घर के अंदर ही बंद कर दिया। इस दौरान गावंडे ने अपने समर्थकों से भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा कि वह उनकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं, लेकिन यह पार्टी का निर्देश है, जिसका उनको पालन करना है।

पार्टी के द्वारा अंतिम समय में नामांकन वापस लेने के निर्देश ने कार्यकर्ताओं में असंतोष को जन्म दिया। साथ ही इस फैसले पर भी सवाल खड़े किए गए कि आखिर 'एबी फॉर्म' जारी ही क्यों किया गया था।

पार्टी ने दिया नामांकन वापस लेने का निर्देश

नागपुर में यह घटना वार्ड संख्या 13 के प्रभाग 'डी' में घटी। भाजपा ने किसान गावंडे और विजय होले को 'एबी फॉर्म' (फॉर्म ए और फॉर्म बी, जिन्हें सामूहिक रूप से 'एबी फॉर्म' कहा जाता है) दिए थे। इसका तात्पर्य यह था कि पार्टी द्वारा उम्मीदवार को मंजूरी दे दी गई है और उम्मीदवार को पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना चाहिए।

मीडिया सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने अंतिम समय में गावंडे को अपना नामांकन वापस लेने के निर्देश दिए थे। बता दें कि नागपुर नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं। साथ ही अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो वह शुक्रवार तक ले सकता है। यह देखते हुए, किसान गावंडे नामांकन को वापस लेने की अंतिम तारीख (शुक्रवार) को नामांकन वापस लेने जा रहे थे।

पार्टी का निर्देश, मेरा कर्तव्य - गावंडे

हालांकि पार्टी के नामांकन वापस लेने के फैसले पर मीडिया से बात करते हुए किसान गावंडे ने कहा कि मुझे अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिए गए फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के निर्देश का पालन करना मेरा कर्तव्य है।

BJP विधायक मौके पर पहुंचे.

इस घटना के बाद BJP विधायक परिणय फुके मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और आक्रोशित कार्यकर्ताओं से बातचीत की। काफी देर की समझाइश के बाद घर का ताला खोला गया।

साथ ही विधायक परिणय ने आश्वासन दिया कि “अब हम सभी उम्मीदवारों के साथ बैठेंगे। सभी नेता उपस्थित रहेंगे और हम उनके विचार फडणवीस साहब के सामने रखेंगे।" साथ ही उन्होंने गावंडे के कामों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में हजारी पहाड़ क्षेत्र में सभी विकास कार्य गावंडे के माध्यम से किए गए हैं और भविष्य में भी उन्हीं के माध्यम से किए जाते रहेंगे।

Published on:

02 Jan 2026 08:17 pm

Hindi News / National News / Video; समर्थकों ने अपने ही नेता को किया घर में बंद: चुनाव नामांकन को लेकर मचा था बवाल, कहा- नहीं जाने…

