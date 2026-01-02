Video; समर्थकों ने अपने ही नेता को किया घर में बंद: चुनाव नामांकन को लेकर मचा था बवाल, कहा- नहीं जाने…

किसान गावंडे के द्वारा नामांकन वापस लेने की खबर फैलते ही उनके समर्थक इकट्ठा होने लगे। साथ ही समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और कथित तौर पर नेता को घर के अंदर ही बंद कर दिया। इस दौरान गावंडे ने अपने समर्थकों से भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा कि वह उनकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं, लेकिन यह पार्टी का निर्देश है, जिसका उनको पालन करना है।