‘BJP से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया’, पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के निधन के बाद बेटे सुभ्रांशु की आई पहली प्रतिक्रिया

पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के निधन पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह एक अनुभवी नेता थे। वह केंद्रीय मंत्री भी बने। जब वह BJP में आए, तो उन्हें बहुत सम्मान दिया गया। 2019-2021 तक वह हमारे साथ थे। बाद में, उन्होंने BJP छोड़ दी और TMC में चले गए। पिछले 2-3 सालों से वह बीमार थे और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।