23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘BJP से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया’, पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के निधन के बाद बेटे सुभ्रांशु की आई पहली प्रतिक्रिया

Mukul Roy Death News: पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के निधन के बाद बेटे सुभ्रांशु ने बताया कि वे पार्किंसंस रोग सहित कई बीमारियों से पीड़ित थे और उनकी तीन सर्जरी हो चुकी थीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 23, 2026

Mukul Roy death, Mukul Roy passes away, TMC founder Mukul Roy,

पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का हुआ निधन (Photo-X)

Mukul Roy Passes Away: पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और प्रदेश की राजनीति के चाणक्य मुकुल रॉय का सोमवार तड़के कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 71 साल के थे। पिता की मौत के बाद बेटे सुभ्रांशु ने बताया कि वे पार्किंसंस रोग सहित कई बीमारियों से पीड़ित थे और उनकी तीन सर्जरी हो चुकी थीं। सुभ्रांशु ने आगे बताया कि वे दो साल से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहे और कोमा में थे।

12 बजे विधानसभा ले जाएंगे शव

सुभ्रांशु रॉय ने आगे कहा कि हम पिताजी के पार्थिव शरीर को दोपहर करीब 12 PM बजे विधानसभा ले जाएंगे। TMC के बड़े नेता रोज बातचीत करते थे और उनकी सेहत पर नज़र रखते थे। BJP से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। सिर्फ सौमित्र खान एक बार उनसे मिलने आए थे।

BJP नेता दिलीप घोष ने क्या कहा?

पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के निधन पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह एक अनुभवी नेता थे। वह केंद्रीय मंत्री भी बने। जब वह BJP में आए, तो उन्हें बहुत सम्मान दिया गया। 2019-2021 तक वह हमारे साथ थे। बाद में, उन्होंने BJP छोड़ दी और TMC में चले गए। पिछले 2-3 सालों से वह बीमार थे और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।

नेता प्रतिपक्ष ने भी जताया दुख

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ मुकुल रॉय के दुखद निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

प्रदेश की राजनीति के थे चाणक्य

टीएमसी के संस्थापक नेताओं में शामिल मुकुल रॉय को कभी ममता बनर्जी के बाद पार्टी का दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता था। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की बड़ी जीत और 34 साल से सत्ता में रही लेफ्ट फ्रंट सरकार को हटाने में उनकी रणनीति की अहम भूमिका रही। संगठन को मजबूत बनाने और बूथ स्तर तक पकड़ रखने के कारण उन्हें पार्टी का “चाणक्य” कहा जाता था।

ये भी पढ़ें

कौन साधेगा मुस्लिम वोट बैंक? तीन राज्यों में इसी पर टिकी नजर, असम से केरल तक बदल सकता है पूरा समीकरण
राष्ट्रीय
Muslim vote bank politics India, Assembly elections 2026 India, Muslim voters Assam West Bengal Kerala, Muslim political parties India,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

23 Feb 2026 10:35 am

Hindi News / National News / ‘BJP से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया’, पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के निधन के बाद बेटे सुभ्रांशु की आई पहली प्रतिक्रिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM मोदी के पिता भी आ जाए तो…तमिलनाडु में डिप्टी सीएम के बयान के बाद छिड़ा राजनीतिक विवाद

Udhayanidhi Stalin remark on PM, Narendra Modi controversy, DMK vs AIADMK BJP alliance,
राष्ट्रीय

“मेरे पति के साथ सो जाओ…” 500 रुपये में सो जाती हो, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ पड़ोसी की शर्मनाक हरकत

राष्ट्रीय

‘मेरी सास मर जाए’…कर्नाटक के मंदिर के दान पात्र में मिली अनोखी चिट्ठी, साथ में रखा 100 रुपये का नोट

temple
राष्ट्रीय

चीख न सके इसलिए मुंह में फेवीकॉल डालकर की रेप की कोशिश, पीड़िता के हौसले के आगे पस्त हुआ आरोपी

राष्ट्रीय

अमरावती में भीषण सड़क हादसा: खाई में गिरी यात्रियों से भरी वैन, पांच की मौके पर मौत और 7 घायल

CG Accident News: कार्यक्रम में जा रहे दादा-पोता बने सड़क दुर्घटना का शिकार, 12 साल के बच्चे की मौत(photo-patrika)
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.