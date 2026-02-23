PM मोदी के पिता भी आ जाएं तो…तमिलनाडु में डिप्टी सीएम के बयान के बाद छिड़ा राजनीतिक विवाद

Udhayanidhi Stalin remark on PM: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पीएम मोदी को लेकर दिए बयान को लेकर डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने विपक्षी AIADMK-BJP गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्तारूढ़ DMK को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता, उनके पिता आ जाएं तब भी नहीं।