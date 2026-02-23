23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विधानसभा चुनाव से पहले INDIA ब्लॉक के नेतृत्व पर कांग्रेस के अंदर से राहुल गांधी के खिलाफ उठी आवाज, इस नेता को देने की कही बात

INDIA bloc leadership: विधानसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर विवाद बढ़ा। मणिशंकर अय्यर और कार्ति चिदंबरम ने राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को आगे करने की सलाह दी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 23, 2026

INDIA bloc leadership, Rahul Gandhi leadership, Mamata Banerjee alliance,

राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठे सवाल (Photo-IANS)

INDIA bloc leadership: देश के पांच राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले एक बार इंडिया महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस के अंदर से नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस के दो नेताओं ने राहुल गांधी की जगह किसी अन्य नेता को गठबंधन का नेतृत्व करने की सलाह दी है। दरअसल, नेताओं का मानना है कि जब भी लोकसभा चुनाव की बात आती है तो गठबंधन की याद आती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सब अलग-अलग हो जाते हैं।

अय्यर ने ममता बनर्जी को कमान देने की दी सलाह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को INDIA गठबंधन को लेकर सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को INDIA गठबंधन का नेता बताया। उनका कहना है कि ममता बनर्जी के बिना INDIA bloc का अस्तित्व खत्म हो सकता है।

छोटे दलों को करना चाहिए नेतृत्व

अय्यर ने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व छोटे दलों के नेताओं—जैसे एम. के. स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव—को करना चाहिए और राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी उन्हें सौंप देनी चाहिए। यह बयान उन्होंने NDTV से बातचीत में दिया।

हालांकि इससे कुछ दिन पहले अय्यर ने कहा था कि वह राहुलियन नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी उनसे उम्र में काफी छोटे हैं और उनके राजनीतिक जीवन से दूर रहे हैं।

कार्ति चिदंबरम ने भी उठाए सवाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के बाद पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने भी सलाह दी है। कार्ति चिदंबरम की सलाह तो सीधे-सीधे राहुल गांधी के खिलाफ मानी जा रही है। 

गठबंधन के नेता को लेकर चिदंबरम ने कहा कि हर साल यह रोटेशन के आधार पर बदलना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि मेरी नजर में नीतीश कुमार संयोजक थे, तो पहले उन्हें मौका मिलना चाहिए था। इसके बाद ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और एमके स्टालिन संयोजक हो सकते थे। 

विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश ने छोड़ी थी NDA

बता दें कि शुरुआत में इंडिया ब्लॉक के संस्थापक नीतीश कुमार को भी उसका नेता नहीं माना गया। माना जाता है कि यही वजह थी कि वे फिर से एनडीए में लौट गए। अगस्त 2022 में उन्होंने एनडीए छोड़ा था ताकि विपक्ष को एकजुट किया जा सके।

लालू यादव के साथ हाथ मिलाने के बाद भी नीतीश कुमार को कांग्रेस की मंजूरी के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। पहले कांग्रेस के संगठन चुनाव की वजह से बात टलती रही, और बाद में भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका।

शुरुआत में ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार की पहल में रुचि दिखाई थी। लेकिन जब संयोजक बनाने की बात आई, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। इससे निराश होकर नीतीश कुमार ने पीछे हटने का फैसला किया और अपनी राह अलग कर ली।

राहुल के नेतृत्व को लेकर उठे सवाल

बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी INDIA ब्लॉक के नेतृत्व पर अपनी राय दी है।

संजय राउत का कहना है कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के समय ही सक्रिय होता है, बाकी समय नेताओं के बीच कोई खास बातचीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोई ममता बनर्जी को नेता बनाने की बात करता है, तो कोई एम. के. स्टालिन का नाम लेता है — लेकिन ये सब नेताओं की निजी राय है।

विधानसभा चुनाव में रहा फेल

देश में किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, उससे पहले इंडिया गठबंधन एक बार फिर चर्चाओं में आ जाता है। भले ही विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में एकजुट नजर आए हों, लेकिन पिछले कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में अलग-अलग चुनाव लड़े हैं। हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 'एकला चलो' की राह अपनाई थी। यही वजह मानी जा रही है कि इन राज्यों में विपक्षी दल सफल नहीं हो पाए। 

ये भी पढ़ें

Bengal Election 2026: ममता के किले को क्यों नहीं भेद पाई BJP? जानें इसके पीछे की वजह
राष्ट्रीय
West Bengal Assembly Election 2026, BJP vs TMC in Bengal, Mamata Banerjee leadership, Narendra Modi Bengal strategy,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 09:30 am

Hindi News / National News / विधानसभा चुनाव से पहले INDIA ब्लॉक के नेतृत्व पर कांग्रेस के अंदर से राहुल गांधी के खिलाफ उठी आवाज, इस नेता को देने की कही बात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘BJP से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया’, पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के निधन के बाद बेटे सुभ्रांशु की आई पहली प्रतिक्रिया

Mukul Roy death, Mukul Roy passes away, TMC founder Mukul Roy,
राष्ट्रीय

चीख न सके इसलिए मुंह में फेवीकॉल डालकर की रेप की कोशिश, पीड़िता के हौसले के आगे पस्त हुआ आरोपी

राष्ट्रीय

अमरावती में भीषण सड़क हादसा: खाई में गिरी यात्रियों से भरी वैन, पांच की मौके पर मौत और 7 घायल

CG Accident News: कार्यक्रम में जा रहे दादा-पोता बने सड़क दुर्घटना का शिकार, 12 साल के बच्चे की मौत(photo-patrika)
राष्ट्रीय

JNU में तनाव चरम पर, ABVP-लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच पथराव और मारपीट

राष्ट्रीय

भारत ने खोया एक और तेजस, लैंडिंग के दौरान हुआ क्रैश, हादसे के सभी तेजस का संचालन अस्थायी बंद

Tejas Crash
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.