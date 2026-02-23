विधानसभा चुनाव से पहले INDIA ब्लॉक के नेतृत्व पर कांग्रेस के अंदर से राहुल गांधी के खिलाफ उठी आवाज, इस नेता को देने की कही बात

INDIA bloc leadership: देश के पांच राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले एक बार इंडिया महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस के अंदर से नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस के दो नेताओं ने राहुल गांधी की जगह किसी अन्य नेता को गठबंधन का नेतृत्व करने की सलाह दी है। दरअसल, नेताओं का मानना है कि जब भी लोकसभा चुनाव की बात आती है तो गठबंधन की याद आती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सब अलग-अलग हो जाते हैं।