अमरावती में भीषण सड़क हादसा: खाई में गिरी यात्रियों से भरी वैन, पांच की मौके पर मौत और 7 घायल

प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई या फिर इसके पीछे तेज रफ्तार या तकनीकी खराबी वजह है। पुलिस वाहन में सवार यात्रियों की कुल संख्या का सत्यापन कर रही है। साथ ही मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, खासकर घाट क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को लेकर।