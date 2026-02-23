JNU में तनाव चरम पर, ABVP-लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच पथराव और मारपीट

ABVP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के छात्र प्रतीक भारद्वाज पर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज परिसर में हमला किया गया। संगठन के अनुसार, पहले उनकी आंखों में अग्निशामक यंत्र का पाउडर डाला गया और फिर बेरहमी से मारपीट की गई। ABVP ने दावा किया कि हमले के दौरान सिलेंडर खोले जाने की भी कोशिश की गई। संगठन के मुताबिक, घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।