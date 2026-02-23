भारत ने खोया एक और तेजस, लैंडिंग के दौरान हुआ क्रैश, हादसे के सभी तेजस का संचालन अस्थायी बंद

सूत्रों के अनुसार यह हादसा नियमित ट्रेनिंग सॉर्टी के बाद लैंडिंग के समय हुआ। प्रारंभिक जांच में ऑनबोर्ड सिस्टम में संभावित तकनीकी गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। विमान को गंभीर एयरफ्रेम डैमेज हुआ है और इसे राइट ऑफ किया जा सकता है। हालांकि राहत की बात यह रही कि पायलट समय रहते इजेक्ट कर सुरक्षित बाहर निकल आया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना (IAF) ने अपने लगभग 30 सिंगल सीट तेजस विमानों को एहतियातन ग्राउंड कर विस्तृत टेक्निकल ऑडिट शुरू कर दिया है।