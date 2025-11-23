भारत पहुंचा विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर, सुलूर में एयर फोर्स स्टेशन पर दी गई श्रद्धांजलि

वायु सेना में यह नियम है कि शहीद और दिवंगत हुए अधिकारी की पार्थिव देह को पहले उनके बेस पर लाया जाता है, जिससे की उनके साथी सम्मानित अंतिम विदाई दे सकें। इसके बाद, देह को उनके घर या उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां अंतिम संस्कार होना है। इसी नियम का पालन करते हुए, शहीद नामांश की पार्थिव देह को पहले सुलूर एयर बेस ले जाया गया, जहां उनके साथियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनकी पार्थिव देह को उनके माता-पिता, पत्नी और बेटी के साथ उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया है।