‘मेरे बच्चे के चीथड़े उड़ गए’…विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत से गांव में छाया मातम, फूट-फूट कर रोया परिवार

नामांश के पिता से मिली जानकारी के अनुसार, दुबई में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सोमवार या मंगलवार तक नामांश की पार्थिव देह को भारत लाया जाएगा जिसके बाद उनके पैत्रिक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। नामांश एक कुशल और अनुभवि पायलट थे। वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय तेजस को प्रदर्शित करने के लिए दुबई शो में हिस्सा ले रहे थे। इस कार्यक्रम के आखिरी दिन अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अभ्यास के दौरान तेजस का संतुलन बिगड़ गया और वह हवा में गोते खाता हुआ जमीन से टकरा गया। टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ और विमान एक आग के गोले में बदल गया। इस घटना में विमान के पायलट नामांश की मौके पर ही मौत हो गई थी।