Tejas Crash: बेटे के जेट क्रैश का वीडियो देखा, बहू को फोन लगाकर पूछा क्या हुआ? तब तक आ गए एयरफोर्स के 6 अफसर

रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल स्याल ने कहा कि मैंने कल अपने बेटे से बात की थी। उसने मुझसे कहा कि मैं टीवी चैनल या यूट्यूब पर एयर शो के दौरान उसकी परफॉर्मेंस देखूं। आज शाम करीब 4 बजे, मैं यूट्यूब पर दुबई में चल रहे एयर शो के वीडियो सर्च कर रहा था, तभी मैंने प्लेन क्रैश की रिपोर्ट देखी। मैंने तुरंत अपनी बहू को फोन किया, जो विंग कमांडर भी है। उससे पूछा कि क्या हुआ। कुछ देर बाद, कम से कम छह एयर फोर्स ऑफिसर हमारे घर आए और मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है। वहीं, नमन की मां कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हैं।