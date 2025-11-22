Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Tejas Crash: बेटे के जेट क्रैश का वीडियो देखा, बहू को फोन लगाकर पूछा क्या हुआ? तब तक आ गए एयरफोर्स के 6 अफसर

Tejas Crash: तेजस जेट क्रैश में मारे गए पायलट की पहचान हो गई है। मृतक पायलट की पहचान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला निवासी विंग कमांडर नमन स्याल के रूप में हुई है। नमन की पत्नी भी पायलट हैं और उनके पिता भी सेना में अधिकारी रह चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 22, 2025

namn syal

नमन स्याल, भारतीय वायुसेना के अधिकारी (फोटो-X @@saurav_mehar)

Tejas Crash: दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। यह हादसा दुबई के अल मकतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो के दौरान हुआ। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले एयरफोर्स अफसर की पहचान विंग कमांडर नमन स्याल के रूप में हुई है। नमन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे।

हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित

भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ऑर्डर कर दी है। तेजस जेट क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 2024 में राजस्थान के पोकरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से जेट क्रैश हो गया था।

पत्नी भी हैं पायलट, पिता भी रह चुके हैं सेना में अधिकारी

नमन के पिता जगन्नाथ भारतीय सेना में अधिकारी थे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया, जहां से वे रिटायर हुए। नमन के परिवार में उनकी पत्नी अफशां, एक बेटी और उनके माता-पिता हैं। दुर्घटना के समय उनके माता-पिता हैदराबाद घूमने गए थे। उनकी पत्नी अफशां भी एयरफोर्स में ही पायलट है। नमन और अफशां की शादी साल 2014 में हुई थी। दोनों की सात साल की बेटी हैं।

घटना के वक्त हैदराबाद में थे माता पिता

नमन के पिता गगन ने बताया कि अभी नमन का पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा है। इसके लिए सरकार से बातचीत चल रही है। इस घटना से पूरे गांव में ही नहीं बल्कि नगरोटा बगवां विधान सभा क्षेत्र में शोक की लहर है। उन्होंने बताया कि हादसे के समय वह हैदराबाद में थे।

रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल स्याल ने कहा कि मैंने कल अपने बेटे से बात की थी। उसने मुझसे कहा कि मैं टीवी चैनल या यूट्यूब पर एयर शो के दौरान उसकी परफॉर्मेंस देखूं। आज शाम करीब 4 बजे, मैं यूट्यूब पर दुबई में चल रहे एयर शो के वीडियो सर्च कर रहा था, तभी मैंने प्लेन क्रैश की रिपोर्ट देखी। मैंने तुरंत अपनी बहू को फोन किया, जो विंग कमांडर भी है। उससे पूछा कि क्या हुआ। कुछ देर बाद, कम से कम छह एयर फोर्स ऑफिसर हमारे घर आए और मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है। वहीं, नमन की मां कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हैं।

सीएम सुक्खू ने जताया दुख

इस पूरी घटना को लेकर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने दुख जताया और सोशल मीडिया पर लिखा कि दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है। देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है. शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। वीर सपूत नमन स्याल जी की अदम्य वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को हृदय से नमन।

Updated on:

22 Nov 2025 07:13 am

Published on:

22 Nov 2025 07:04 am

Hindi News / National News / Tejas Crash: बेटे के जेट क्रैश का वीडियो देखा, बहू को फोन लगाकर पूछा क्या हुआ? तब तक आ गए एयरफोर्स के 6 अफसर

