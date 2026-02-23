“मेरे पति के साथ सो जाओ…” 500 रुपये में सो जाती हो, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ पड़ोसी की शर्मनाक हरकत

पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वे दिल्ली में कई सालों से रह रही हैं, लेकिन इस तरह की घृणित टिप्पणियों का सामना पहली बार कर रही हैं। उन्होंने कहा, "हम भी भारत में रहते हैं, लेकिन हमारे अलग दिखने के कारण हमें इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में हमेशा से 'चिंकी', 'मोमो' और 'चाउमीन' जैसे शब्दों का सामना किया है, लेकिन अब यह गाली-गलौच हमें बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम नई पीढ़ी हैं, और हम चाहते हैं कि चीजें बदलें।"