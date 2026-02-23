23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

“मेरे पति के साथ सो जाओ…” 500 रुपये में सो जाती हो, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ पड़ोसी की शर्मनाक हरकत

दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट महिलाओं के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी के मामले में पुलिस जांच कर रही है।

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Feb 23, 2026

दिल्ली में तीन नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के साथ बदसलूकी (AI Image)

भारत की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र से एक नस्लभेदी टिप्पणी का मामला सामने आया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली तीन नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के खिलाफ एक कपल ने अभद्र और नस्लभेदी टिप्पणी की।

कपल के खिलाफ जांच शुरू

यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी कपल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है, जिसमें आरोपी कपल द्वारा की गई गाली-गलौच को देखा जा सकता है, जबकि पुलिस मौजूद है।

कपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग

रविवार शाम, दिल्ली के मालवीय नगर थाने में तीन पीड़ित महिलाएं शिकायत दर्ज करने पहुंची। ये महिलाएं नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश से हैं, और उन्होंने पुलिस से आरोपी कपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मालवीय नगर थाने की पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

छोटी सी बात पर शुरू हुई लड़ाई

पीड़ित महिलाओं के अनुसार, वे मालवीय नगर इलाके के एक अपार्टमेंट में रहती हैं, और गर्मी के मौसम के चलते अपने घर में एसी लगवा रही थीं। एक मैकेनिक एसी लगाने के लिए अपार्टमेंट में कुछ ड्रिल कर रहा था, जिसके कारण नीचे की बालकनी में कुछ धूल गिर गई। इस पर वहां रहने वाले लोग आकर मैकेनिक से झगड़ने लगे। जब महिलाएं इस मामले को सुलझाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंचीं, तो वही लोग उन पर भी झगड़ने लगे और गाली-गलौच करने लगे।

लड़कियों पर अपमानजनक टिप्पणियां

पीड़ित महिलाओं का कहना है कि इसी दौरान, आरोपी कपल ने उन्हें अपमानजनक और नस्लभेदी शब्दों से संबोधित किया। कपल के द्वारा की गई टिप्पणियां बेहद अपमानजनक थीं, जैसे कि "तुम लोग मसाज पार्लर में काम करती हो" और "500 रुपये में किसी के साथ सो जाती हो"। महिलाओं ने बताया कि आरोपी महिला ने कहा, "मेरे पति के साथ सो जाओ, तुम लोग 500 रुपये में सो जाती हो", और उनके ऊपर और भी गंदी-गंदी टिप्पणियां कीं।

नस्लभेदी टिप्पणी पर महिलाओं का विरोध

पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वे दिल्ली में कई सालों से रह रही हैं, लेकिन इस तरह की घृणित टिप्पणियों का सामना पहली बार कर रही हैं। उन्होंने कहा, "हम भी भारत में रहते हैं, लेकिन हमारे अलग दिखने के कारण हमें इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में हमेशा से 'चिंकी', 'मोमो' और 'चाउमीन' जैसे शब्दों का सामना किया है, लेकिन अब यह गाली-गलौच हमें बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम नई पीढ़ी हैं, और हम चाहते हैं कि चीजें बदलें।"

आरोपी कपल के वकील ने जारी किया बयान

पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए अपमानजनक

महिलाओं ने यह भी कहा कि इस घटना के कारण उनका सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं हुआ, बल्कि यह पूरी नॉर्थ ईस्ट समुदाय की समस्या बन गई है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की, और कहा कि वे थाने में शिकायत दर्ज कर रही हैं ताकि इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार का अंत हो सके।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी कपल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेंगे और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे।

Updated on:

23 Feb 2026 11:26 am

Published on:

23 Feb 2026 11:20 am

Hindi News / National News / "मेरे पति के साथ सो जाओ…" 500 रुपये में सो जाती हो, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ पड़ोसी की शर्मनाक हरकत

राष्ट्रीय

