9 महीने की प्रेगनेंट महिला को पति और ससुराल वालों ने जमकर पीटा, धक्के देकर निकाला घर से बाहर

महिला का आरोप है कि पहली बार गर्भवती होने के बाद पति ने बिना किसी ठोस कारण के उसके चरित्र पर संदेह करना शुरू कर दिया। इसके बाद मानसिक दबाव, अपमान और मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगीं। पहले बच्चे के जन्म के बाद भी यह कथित उत्पीड़न रुक रुक कर जारी रहा। एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच महिला को कई बार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह कुछ समय के लिए तमिल नाडु में रह रही थी, तब भी पति और ससुराल वालों ने उसके साथ झगड़ा किया और शारीरिक हमला किया। इन घटनाओं ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला।