जिंदगियों पर मंडरा रहा खतरा, आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध पीने से चार की मौत

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से बात की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज करा रहे पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि एक ही विक्रेता प्रभावित क्षेत्रों के 106 घरों में दूध वितरित कर रहा था। अब तक 75 परिवारों से नमूने एकत्र किए जा चुके हैं और अन्य परिवारों से भी नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। इन नमूनों का परीक्षण जल्द ही लैब में किया जाएगा।